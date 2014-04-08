فرودگاه سردار جنگل رشت فقط داراي يك باند پرواز است

به گزارش خبرگزاری مهر، فتاح رضوانی از بازدید معاون هماهنگي امور عمراني استاندار گيلان به همراه مدير كل دفتر فني استانداري از سطوح پروازي و پروژه هاي عمراني فرودگاه سردار جنگل رشت اشاره کرد.

وی اظهارداشت: اين بازديد با هدف تامين و تخصيص اعتبار از محل اعتبارات استاني و يا ملي براي احداث تاكسي وي موازي، ساماندهي زهكش ها و كانال هاي آب اطراف باند و جلوگيري از صدمه به سازه باند، تغيير مسير رودخانه هاي ابتدا و انتهاي باند، انتقال محل پايگاه هوا دريا مستقر در حاشيه استريپ پروازي، بهسازي ساختمان تشريفات فعلي، جانمايي براي احداث ساختمان تشريفات جديد، احداث ساختمان برای خدمات رساني در شرايط بحران اعم از زلزله، برف و غیره صورت گرفت.

مدیرکل فرودگاه گیلان گفت: با توجه به اينكه فرودگاه سردار جنگل در حال حاضر داراي يك باند پرواز است و در صورت هر گونه فعاليت عمراني و يا مشكل غير پيش بيني در اين باند، قادر به پذيرش پرواز نخواهيم بود.

وی افزود: بنابراین احداث باند موازي از ضروريات فرودگاه سردار جنگل است كه اين امر مستلزم تامين اعتبار و همچنين رفع يافته هاي موجود كه از سوي دفتر استانداردهاي فرودگاهي به عنوان مانع محسوب مي شود مانند محل فعلي پايگاه هوا دريا مستقر در موازي باند و تغيير انهار براي هدايت آبهاي دو رودخانه ابتدا و انتهاي باند كه از داخل فرودگاه به مزارع كشاورزان اطراف راه دارد امكان پذير است.

رضوانی در ادامه به بخش ديگري از بازديد معاون هماهنگي امور عمراني استاندار گيلان از جايگاه تشريفات دولت در فرودگاه رشت اشاره كرد و اظهارداشت: با پيگيري ها و مكاتباتي كه طي سه سال اخير با استانداري گيلان صورت گرفته است اخيرا با دستور مستقيم استاندار گيلان، بهسازي جايگاه فعلي تشريفات دولت و احداث جايگاه جديد تشريفات از محل اعتبارات استاني در دستور كار معاونت هماهنگي امور عمراني استانداري قرار گرفته است كه به زودي عمليات اجرايي آن آغاز خواهد شد.

وي همچنين اظهار داشت: مقرر شد در آينده نزديك نسبت به برگزاري مناقصه برای اجراي فاز دوم محوطه ترمينال جديد از محل اعتبارات استاني اقدام شود.