یک میلیون نفر از دوستداران محیط زیست تمساح پوزه کوتاه بلوچستان را به نظاره نشستند

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو افسری ظهر سه شنبه به خبرنگاران گفت: به منظور ارایه خدمات بهینه و تسهیل در بازدید گردشگران و مسافران از جاذبه هابه های طبیعی استان این اداره کل با برپایی چادرهای راهنمایی مسافران و گردشگران توسط یگان حفاظت نسبت به ارایه خدمات و مقدمات بازدید مسافران از جاذبه های مختلف زیست محیطی استان در نوروز امسال اقدام کرد.

وی افزود: در شمال استان و در منطقه سیستان این اداره کل علاوه بر برپایی چادرهای یگان حفاظت به منظور راهنمایی مسافران نسبت به برگزاری مانور دو روزه نیز در تالاب هامون اقدام کرد.

افسری بیان داشت: در ایام تعطیلات نوروز برای حفظ و حراست از طبیعت هامون، یگان حفاظت اداره کل و اداره حفاظت محیط زیست شهرستان زابل به همراه همیاران محیط زیست مانور دو روزه ای بصورت مشترک و گسترده در تمام پهنه ی تالاب هامون در راستای ممانعت از ورود شکارچیان احتمالی به صورت شبانه روزی به مرحله اجرا گذاشت.

وی گفت: با عنایت به اقدامات انجام شده در خصوص احیای تالاب هامون و کاشت نیزارها و همچنین بارندگی های سال گذشته و احیای بخش های کوچکی از تالاب لذا امسال باری دیگر شاهد حضور و سیل مسافران و گردشگران به این تالاب بین المللی بودیم.

وی با اشاره به برنامه ریزی های منسجم و یکپارچه یگان حفاظت اداره کل برای گشت های ویژه ی نوروزی به منظور حفظ و نگهداری حیات وحش و راهنمایی طبیعت گردان افزود: احیای بخشی از تالاب هامون با اقدامات انجام پذیرفته در سال گذشته موجب احیا و رونق گردشگری در نوروز امسال در این منطقه شد.

افسری گفت: این اداره کل براساس برنامه ریزی های انجام شده در ستاد نوروزی اقدام به پرپایی چادر یگان حفاظت محیط زیست در مناطق و ورودی شهرهای استان کرد تا مسافران و گردشگران نوروزی را جهت بازدید از مناطق و مناظر بی نظیر طبیعت استان راهنمایی کنند.

وی تعداد مسافران و گردشگران و طبیعت گردان نوروزی در ایام نوروز در منطقه سیستان و به ویژه تالاب هامون اعم از صابری، کوه خواجه و چاه نیمه ها را بیش از 800 هزار نفر عنوان کرد.

وی بیان داشت: همچنین در این مدت بیش از یک میلیون و 600 هزار نفر از دوستداران محیط زیست از مرکز پرورش تمساح پوزه کوتاه مردابی در چابهار، سواحل مرجانی و منطقه حفاظت شده گاندو در مناطق پیشین بازدید کردند.

وی اضافه کرد: اثر طبیعی ملی تفتان و محیط زیست این منطقه از استان نیز امسال شاهد بازدید بیش از 92 هزار نفر مسافر و گردشگر بود.

افسری همچنین ابراز امیدواری کرد در سال جدید با مدیریتی جهادی و با نگاهی اقتصادی و فرهنگی گام های موثر و مفیدی در خصوص مسائل زیست محیطی استان بتوان برداشت.