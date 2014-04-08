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۱۹ فروردین ۱۳۹۳، ۱۶:۱۹

با صدور حكمي از سوي وزير كشور/

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان در سمت خود ابقا شد

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان در سمت خود ابقا شد

سنندج- خبرگزاری مهر: طی حکمی از سوی وزیر کشور و به پیشنهاد استاندار کردستان و تایید معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی امیر قادری به عنوان معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کردستان در سمت خود ابقاء شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این حکم آمده است که ایجاد هماهنگی در زمينه های فنی و عمرانی، نظارت بر تهیه و تصویب طرح های توسعه عمران شهری و روستایی، تشخیص نیازمندی های عمرانی و تعیین اولویت ها و نظارت بر اجرای طرح های عمرانی دستگاه های استانی و نحوه عملکرد جذب اعتبارات اهتمام داشته باشید.

در بخش ديگري از حكم صادر شده از سوي وزير كشور تاكيد شده است: برقراری تعامل لازم با مدیران دستگاه ها و شوراهای اسلامی شهر و روستا در جهت پیشبرد پروژه های عمرانی و رشد و توسعه متوازن مناطق، نظارت و مراقبت بر نحوه ساخت و سازها، توجه به الگوی شهرسازی و معماری اسلامی ایرانی و ارائه منظم گزارش عملکرد و پیشرفت برنامه ها به معاونت مزبور از اهم وظایفی است که انتظار می رود در چارچوب قوانین ومقررات جاری و اسناد فرادست  و در راستای سیاست های دولت تدبیر و امید با بهره گیری از استعدادها و تجارب نیروهای لایق و متخصص بدان اهتمام نمایید.

در پایان این حکم آمده است: توفیق روز افزونتان را در جهت پیشبرد اهداف متعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تحت منویات و فرامین مقام معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی خامنه ای از درگاه پروردگار قادر متعال خواستارم.

امیر قادری معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان، شهرداری سقز، مدیر معماری و شهرسازی سازمان مسکن و شهرسازی وقت و مدیرکل دفتر فنی استانداری کردستان را در کارنامه خود دارد و از دو سال قبل تاكنون به عنوان معاون هماهنگي امور عمراني استاندار كردستان فعاليت مي كند.

کد مطلب 2266913

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