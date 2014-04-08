معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان در سمت خود ابقا شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این حکم آمده است که ایجاد هماهنگی در زمينه های فنی و عمرانی، نظارت بر تهیه و تصویب طرح های توسعه عمران شهری و روستایی، تشخیص نیازمندی های عمرانی و تعیین اولویت ها و نظارت بر اجرای طرح های عمرانی دستگاه های استانی و نحوه عملکرد جذب اعتبارات اهتمام داشته باشید.

در بخش ديگري از حكم صادر شده از سوي وزير كشور تاكيد شده است: برقراری تعامل لازم با مدیران دستگاه ها و شوراهای اسلامی شهر و روستا در جهت پیشبرد پروژه های عمرانی و رشد و توسعه متوازن مناطق، نظارت و مراقبت بر نحوه ساخت و سازها، توجه به الگوی شهرسازی و معماری اسلامی ایرانی و ارائه منظم گزارش عملکرد و پیشرفت برنامه ها به معاونت مزبور از اهم وظایفی است که انتظار می رود در چارچوب قوانین ومقررات جاری و اسناد فرادست و در راستای سیاست های دولت تدبیر و امید با بهره گیری از استعدادها و تجارب نیروهای لایق و متخصص بدان اهتمام نمایید.

در پایان این حکم آمده است: توفیق روز افزونتان را در جهت پیشبرد اهداف متعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تحت منویات و فرامین مقام معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی خامنه ای از درگاه پروردگار قادر متعال خواستارم.

امیر قادری معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان، شهرداری سقز، مدیر معماری و شهرسازی سازمان مسکن و شهرسازی وقت و مدیرکل دفتر فنی استانداری کردستان را در کارنامه خود دارد و از دو سال قبل تاكنون به عنوان معاون هماهنگي امور عمراني استاندار كردستان فعاليت مي كند.