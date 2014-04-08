«کلاس هنرپیشگی» به شبکه نمایش خانگی آمد

به گزارش خبرگزاری مهر، «کلاس هنرپیشگی» تازه ترین ساخته علیرضا داودنژاد که در بخش مسابقه سی و یکمین جشنواره فیلم فجر نامزد بهترین کارگردانی و بهترین بازیگر نقش مکمل زن که جایزه ویژه هیات داوران را دریافت کرده بود در شبکه نمایش خانگی عرضه می شود.

داستان فیلم ماجرای کلاس هنرپیشگی است که طی آن تاثیر تحولات روز اجتماعی بر مناسبات خانوادگی بازسازی می شود.

در این فیلم احترام السادات حبیبیان، رضا داود نژاد ، زهرا داود نژاد، محمدرضا داودنژاد و کبری حسن زاده ایفای نقش می کنند و در پاییز 1392 به اکران عمومی درآمد.

پشت صحنه و گالری عکس‌های کلاس هنرپیشگی جزو ضمائم این DVD است که با کیفیت FULL HD هفته آینده توزیع خواهد شد.

