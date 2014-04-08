  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۹ فروردین ۱۳۹۳، ۱۶:۵۴

«کلاس هنرپیشگی» به شبکه نمایش خانگی آمد

«کلاس هنرپیشگی» به شبکه نمایش خانگی آمد

فیلم سینمایی «کلاس هنرپیشگی» طی هفته آخر فروردین 93 توسط موسسه رسانه های تصویری در شبکه نمایش خانگی عرضه می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، «کلاس هنرپیشگی» تازه ترین ساخته علیرضا داودنژاد که در بخش مسابقه سی و یکمین جشنواره فیلم فجر نامزد بهترین کارگردانی و بهترین بازیگر نقش مکمل زن که جایزه ویژه هیات داوران را دریافت کرده بود در شبکه نمایش خانگی عرضه می شود.

داستان فیلم ماجرای کلاس هنرپیشگی است که طی آن تاثیر تحولات روز اجتماعی بر مناسبات خانوادگی بازسازی می شود.

در این فیلم احترام السادات حبیبیان، رضا داود نژاد ، زهرا داود نژاد، محمدرضا داودنژاد و کبری حسن زاده ایفای نقش می کنند و در پاییز 1392 به اکران عمومی درآمد.

پشت صحنه و گالری عکس‌های کلاس هنرپیشگی جزو ضمائم این DVD است که با کیفیت FULL HD هفته آینده توزیع خواهد شد.
 

کد مطلب 2266923

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها