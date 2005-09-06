زمان ثبت نام دوره هاي پودماني دانشگاه جامع علمي كاربردي اعلام شد

به گزارش گروه حوزه و دانشگاه "مهر"، دكتر حسين بلندي با اعلام اين خبر افزود: پذيرفته شدگان مي بايست با در دست داشتن مدارك [اصل گواهينامه پايان تحصيلات متوسطه يا گواهي موقت پايان تحصيلات دوره متوسطه نظام جديد يا نظام قديم، اصل فرم تاييديه ديپلم (فرم شماره 1) مندرج در دفترچه ثبت نام دوره هاي پودماني كه به تاييد منطقه آموزش و پرورش محل فارغ التحصيلي داوطلب رسيده باشد (براي داوطلبان فاقد گواهينامه پايان تحصيلات متوسط يا گواهي موقت پايان تحصيلات دوره متوسطه نظام جديد يا قديم، اصل فرم استفاده از سهميه شاغلين (فرم شماره 2) مندرج در دفترچه ثبت نام دوره هاي پودماني براي پذيرفته شدگاني كه متقاضي سهميه شاغلين بوده اند (فرم مذكور مي بايست توسط مقام مسوول محل اشتغال تاييد شده باشد)، اصل فرم تعهدنامه انضباطي (فرم شماره 3) مندرج در دفترچه ثبت نام دوره هاي پودماني كه توسط پذيرفته شده تكميل شده باشد، اصل شناسنامه عكسدار و تصوير كليه صفحات و شش قطعه عكس 4×3 به مراكل محل قبولي خود مندرج در دفترچه ثبت نام دوره هاي پودماني] براي ثبت نام مراجعه كنند.

معاون آموزشي دانشگاه جامع علمي - كاربردي در ادامه اظهار داشت: كليه قبول شدگان يكي از دانشگاه هاي دولتي و غير دولتي كه در مهلت مقرر ثبت نام نموده و مدارك لازم بدون هيچ گونه نقصي تحويل دفتر آزمون دانشگاه داده اند نيز مانند ساير پذيرفته شدگان مي بايست از تاريخ 19 لغايت 23 شهريورماه به مراكز ذيربط مراجعه نمايند. بديهي است ليست قطعي اين گونه داوطلبان بر اساس محل انتخابي خود در مراكز موجود است.

دكتر بلندي در خاتمه اظهار داشت: داوطلبان بمي كه پيشتر نسبت به انتخاب پودماني خود اقدام نموده اند، همانند ساير پذيرفته شدگان به مراكز ذيربط مراجعه كنند.