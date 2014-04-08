ارتقای نقش زنان در جامعه از اهداف تشکیل کمیته بانوان شورای اسلامی شهر رشت است

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه شیرزاد ظهر سه شنبه با گرامیداشت هفته زن و مقام مادر در نخستین نشست کمیته بانوان و امور خانواده شورای اسلامی کلانشهر رشت افزود: با توجه به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری با عنوان "اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی " این کمیته قصد دارد تا زمینه ارتقای بانوان رشت را با مدیریت جهادی فراهم آورد.

عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر رشت هفته زن را فرصتی مناسب براي تبيين جايگاه زنان در جامعه و خانواده دانست و اظهار داشت: زنان جامعه با تاسی از مکارم اخلاقي فاطمه زهرا سلام الله علیها باید وظایف خود را به ویژه در تربیت نسل آینده به خوبی ایفا کنند.

وی با تاکید بر اینکه برنامه های هفته زن باید در راستای توجه به کرامت و نقش محوری زن در خانواده اجرا شود، ادامه داد: این اقدامات باید بر تاثیر سازنده زن در جامعه بر اساس فرمایشات حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری صورت گیرد.

شیرزاد با اشاره به اینکه زنان در دوران انقلاب و دفاع مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها الگويي تمام نمای خود قرار داده بودند، گفت: تجلیل از بانوان نمونه شهرداری رشت از برنامه‌های هفته زن است و در این راستا برپایی نمایشگاهی با عنوان " از مادر تا مدیر" درباره توانمند سازی زنان در رشت می تواند در افکار عمومی تاثیر بسزایی ایجاد کند.

فرانک پیشگر، معاون پژهش شورای اسلامی کلانشهر رشت نیز با بیان اینکه توانمند سازی زنان بی سرپرست و بدسرپرست گامی موثر در ارتقای زنان جامعه است، اظهارداشت: برگزاری دوره های مهارت زندگی برای جوانان می تواند گامی موثر در تحکیم بنیان خانواده ها باشد.