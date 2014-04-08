رسانه ها نقش مهمی در توسعه و تقویت فرهنگ عمومی جامعه دارند

به گزارش خبرنگار مهر، یونس رنجکش ظهر سه شنبه در نشست با اصحاب رسانه در استانداری گیلان افزود: رسانه ها با انعکاس مستمر مزیت ها و ظرفیت های اقتصادی استان می توانند زمینه جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی را در منطقه فراهم کنند.

وی تاکید کرد: رسانه ها به دلیل نقشی که در آگاه سازی مردم و جلب مشارکت آنان در فرآیند توسعه دارند، حائز اهمیت فراوان هستند.

مدیرکل اجتماعی استانداری با بیان اینکه گیلان دارای ظرفیت های بلند اقتصادی و منابع انسانی قوی است بر لزوم انعکاس ظرفیت های اقتصادی، موانع و مشکلات زیرساختی توسعه استان تاکید کرد.

وی افزود: رسانه ها با تبادل اطلاعات و آگاه سازی به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه به شمار می روند.

رنجکش با بیان اینکه رسانه ها جزء جدایی ناپذیر زندگی انسان ها هستند، اظهارداشت: رسانه می تواند وضعیت شاخص های مختلف از قبیل بیکاری، اشتغال، سلامت، بیماری، حوزه فرهنگی، عمومی و اجتماعی را جمع بندی و منتقل کند تا مسئولان امر بدانند در چه وضعیتی هستند و چه اهدافی را می توانند دنبال کنند.

مدیرکل اجتماعی استانداری گیلان تصریح کرد: رسانه ها به عنوان مشاور در جامعه می توانند راهکارهای مورد نیاز را به مدیران ارائه دهند و همچنین می توانند در ارتقاء دانش، بینش، هوشمندی و بصیرت جامعه در حوزه های مختلف نقش داشته باشند.