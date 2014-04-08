سقف آرزوهای نفت مسجد سلیمان نباید صعود به لیگ برتر باشد

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز مکوندی عصر سه‌شنبه پس از صعود تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان به رقابت های لیگ برتر فوتبال گفت: صعود تیم نفت مسجد سلیمان را به مردم خوب این شهر که با حمایت خود به ما در این صعود کمک کردند تبریک می گویم و از مردم مسجد سلیمان قدردانی می کنم.

وی ادامه داد: علاوه بر مردم، مسئولان شهر مسجد سلیمان نیز در صعود تیم نفت به لیگ برتر نقش داشتند که بنده از زحمات آنان نیز تشکر می کنم.

سرمربی تیم فوتبال نفت مسجد سلیمان خاطرنشان کرد: باید به گونه ای برنامه ریزی کنیم تا در رقابت های لیگ برتر نیز بتوانیم بازیهای خوبی را به نمایش بگذاریم.

مکوندی با بیان اینکه سقف آرزوهای تیم نفت نباید تنها صعود به لیگ برتر باشد تصریح کرد: اگر تنها این هدف را دنبال کنیم خیلی زود از لیگ برتر به لیگ یک سقوط می کنیم اما باید سقف آرزوهای خود را بالاتر قرار داده و به گونه ای برنامه ریزی کنیم تا سال آینده در لیگ برتر رتبه خوبی را کسب کنیم.