اجازه نمی دهیم دشمنان از مردم سلب امنیت کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین سید محمود علوی وزیر اطلاعات سه شنبه 19 فروردین 93در جلسه شورای اداری استان خراسان جنوبی شرکت و در بیاناتی گفت: رویکرد وزارت اطلاعات در دولت یازدهم تحقق و تقویت احساس امنیت در بین آحاد مردم است.



حجت الاسلام و المسلمین علوی در بیرجند افزود: با کسانیکه بخواهند به امنیت و آسایش جامعه خدشه وارد کنند برخورد می شود و اجازه نمی دهیم دشمنان ملت از مردم سلب امنیت کنند.



وزیر اطلاعات همچنین با اشاره به نامگذاری امسال به نام اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی گفت: فرهنگ جامعه ، پشتوانه امنیت آن است و شکوفایی اقتصادی در گرو فرهنگ جهادی و مشارکت همگانی است.



علوی افزود: حماسه 8 سال دفاع مقدس جلوه ای از حضور مردم در تامین امنیت کشور بود و مردم نشان دادند که همیشه با وحدت و همدلی در مقاطع مختلف حماسه آفرین بوده اند.

حجت الاسلام و المسلمین علوی گفت: از نگاه دولت یازدهم همه جناحها ی سیاسی برای خدمت به مردم پا به عرصه گذاشته اند و بر این اساس در زیر چتر حمایتی ولایت فقیه به فعالیت می پردازند.



وزیر اطلاعات افزود: مدیران کشور سرمایه های ارزشمند تلقی می شوند و اگر چنانچه مشاهده شود مدیری دچار لغزش است با نگاه صیانتی هدایت خواهد شد.



علوی همچنین به جایگاه خراسان جنوبی اشاره کرد و گفت: این استان با داشتن فرهیختگان و علمای نامی و همچنین برخورداری از فرهنگ ایمانی جزو افتخارات ایران اسلامی است.

خدمتگزار استاندار خراسان جنوبی نیز گفت: این استان با وجود داشتن 460 کیلومتر مرز مشترک با افغانستان به برکت وفاق و همدلی بین مردم و مسئولان از امنیت بسیاری برخوردار است.

هروی نماینده مردم شهرستان های قاین و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی هم با بیان اینکه جامعه سعادتمند و پیشرفته نیازمند امنیت است گفت: مجلس شورای اسلامی در راستای تعامل با دولت سعی می کند منویات مقام معظم رهبری را در تحقق شعار امسال جامعه عمل بپوشاند.

در این جلسه از خدمات مدیر کل پیشین اطلاعات خراسان جنوبی تقدیر و مدیر کل جدید اطلاعات استان معرفی شد.

وزیر اطلاعات امروز در ابتدای ورود به بیرجند با حضور بر گلزار شهدای بیرجند به مقام شامخ شهدای 8 سال دفاع مقدس ادای احترام کرد.

حجت الاسلام و المسلمین علوی همچنین با حجت الاسلام و المسلمین علی رضایی قائم مقام نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی و امام جمعه بیرجند دیدار کرد.

دیدار با یکی از خانواده های معظم شهدای عرصه گمنامی دیگر برنامه وزیر اطلاعات در این سفر بود.