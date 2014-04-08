کمیته بانوان شورای شهر رشت برای احقاق حقوق زن و خانواده گام بردارد

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین علوی عصر سه شنبه با گرامیداشت روز زن در نخستین نشست کمیته بانوان و امور خانواده شورای اسلامی کلانشهر رشت افزود: ارتقای سطح فرهنگ و مهارت‌ های سبک زندگی اسلامی و ایرانی باید در الویت برنامه های این کمیته قرار گیرد.

وی با بیان اینکه تشکیل کمیته بانوان و امور خانواده شورای اسلامی کلانشهر رشت ضرورتی انکارناپذیر است، اظهار داشت: حضور زنان در جامعه به عنوان ضرورت فرهنگى، سیاسى و اقتصادى، جایگاه آنان را در کشور ارتقا می دهد.

عضو کمیته بانوان و امور خانواده شورای اسلامی شهر رشت ادامه داد: این کمیته با الگو سازی در میان زنان می تواند نقش موثرتری برای تعالی آنها ایفا کند.

علوی با تاکید بر اینکه مشارکت زنان در تصمیگیری ها رویکردی ارزشمند است، افزود: زنان برای ارتقای منزلت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خود باید در مسیر پیشرفت جامعه به عنوان نیمی از نیروی و سرمایه انسانی نقش آفرینی موثرتری داشته باشند.

وی با بیان اینکه در راستای احقاق حقوق انسانی زنان و توانمندسازی آنها از همه امکانات موجود باید بیشترین بهره را برد، اظهار داشت: فرهنگسازی و بهره گیری از تعالیم ناب اسلام باید به عنوان یکی از برنامه های کارآمد کمیته بانوان و امور خانواده شورای اسلامی شهر رشت در نظر گرفته شود.

عضو شورای شهر رشت یادآور شد: برای مقابله با هجمه های فرهنگی دشمنان اسلام و انقلاب باید از صاحب نظران و کارشناسان عرصه فرهنگ استفاده کرد و به تولید فکر در بخش فرهنگ توجه بیشتری داشت.