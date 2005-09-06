هيچگاه عليه بازيكنان پرسپوليس صحبت نمي كنم // آن مصاحبه خيالي بوده است

شيث رضايي درگفتگوبا خبرنگار" مهر" پيرامون مصاحبه ايي كه ازقول وي دريكي ازروزنامه هاي ورزشي به چاپ رسيده بود، گفت: متاسفانه آن يك مصاحبه خيالي بود كه نمي دانم با چه هدفي وتوسط چه كسي منتشرشده بود. من به هيچ وجه با آن روزنامه صحبت نكرده ام ونمي دانم اين حرفها را ازكجا آورده اند.

مدافع تيم فوتبال پرسپوليس ادامه داد: مدافعان وهمه بازيكنان پرسپوليس براي من قابل احترام هستند وهيچگاه به خودم اين اجازه را نمي دهم كه بخواهم عليه آنها صحبت كنم. خوشبختانه مدافعان ما درديداربرابرفجرسپاسي بسيارخوب ظاهرشدند و اگرهم دوگل دريافت كرده اند جز طبيعت فوتبال است ونبايد كسي را مقصردانست.

شيث رضايي در ادامه تاكيد كرد: بعنوان يك بازيكن جوان براي همه بزرگترهاي تيم احترام ويژه اي قائلم وبه خودم اجازه نمي دهم كه درمورد مسائل فني آنها اظهارنظركنم.

وي افزود: هربازيكني كه قصد دارد درتركيب ثابت تيمش قراربگيرد، بايد ازنظرفني خودش را قوي كند، نه اينكه بخواهد با جنجال و توهين به ديگران فيكس شود. من هم بايد به مراتب بيشترتمرين كنم تا پس ازجلب رضايت مربيان درتركيب قراربگيرم.

رضايي درپايان گفت: خوشبختانه ما امسال بازيكنان خوبي داريم كه مي توانند با حمايت ودانش مربيان بعنوان قهرماني مسابقات ليگ برتردست پيدا كنيم. ضمن اينكه بازهم تاكيد مي كنم آن مصاحبه به هيچ وجه صحت ندارد وحرفهاي من نبوده است.