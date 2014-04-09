چهارمحالیها نگران ثبت نام در سایت یارانه هستند/ زمان اندک و اضطراب از دست دادن یارانه

به گزارش خبرنگار مهر، استان چهارمحال و بختیاری یکی از استانهای جنوبی کشور در رشته کوه زاگرس است.

این استان در حدود 900 روستا در مناطق مختلف کوهستانی و جنگلی دارد که هم اکنون بسیاری از این روستا در محرومیت کامل بوده و از کمترین امکانات اولیه زندگی برخوردار هستند.

دولت در حالی گرفتن یارانه را منوط به ثبت نام اینترنتی کرده است که مردم بسیاری از روستاهای این استان حتی با اینترنت کمترین آشنایی ندارند.

سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها برای ثبت نام سرپرستان خانوار بر اساس کدملی آنها را گروه بندی کرده است، بدین ترتیب که آن دسته از سرپرستان خانوار که رقم آخر کدملی آنها صفر است فقط روز بیستم فروردین مهلت دارند که با مراجعه به سامانه refahi.ir نسبت به ثبت نام برای دریافت یارانه نقدی اقدام کنند.



به همین ترتیب کسانی که رقم آخر کدملی آنها یک است روز بیست‌ و‌ یکم ،رقم دو روز بیست و دوم و نهایتاً کسانی که رقم آخر کدملی آنها 9 باشد روز بیست و نهم فروردین به سامانه مذکور مراجعه کنند.



روزهای 30 و 31 فروردین برای خانوارهاي جامانده و سرپرست خانوارهايي در نظر گرفته شده که ممکن است به هر دلیلی در تاریخ مقرر موفق به ثبت نام نشده باشند.



مردم با مراجعه به سامانه refahi.ir ابتدا در كاربرگ نخست تعهد متقاضي يارانه نقدي با تاييد آن اخذ مي شود، ثبت نام کنندگان با آگاهی از این تعهدات می‌توانند به صفحات بعدی سامانه وارد شده و نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند.

بنابراین پس از ثبت نام تنها راه ارتباطی سازمان هدفمندی یارانه‌ها با سرپرستان خانوار شماره تلفن همراه وارد شده و کدشناسایی ارسال شده برای اطلاع از وضعيت ثبت نام آنها در سامانه است و کسی که ثبت نام نکند از گرفتن یارانه صرف نظر کرده است.

زمان اندک ثبت نام در کنار محرومیت استان چهارمحال و بختیاری این احتمال را بوجود آورده است که بسیاری از نیازمندان واقعی یارانه نتوانند در زمان اندک ثبت نام یارانه، نام خود را در سامانه مربوطه درج کنند.

یکی از کارگران استان چهارمحال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه زمان ثبت نام بسیار محدود است، گفت: من با توجه به کد ملی خود باید در روز25 فروردین ثبت نام کنم اما در همان روز شیفت کاری دارم وهم اکنون نگران ثبت نام شده ام.

شبانیان اذعان داشت: وقت ثبت نام بسیار کم است و بسیاری از همکاران من در کارخانه نیز نگرانی های مشابه من را دارند.

وی با اشاره به اینکه باید زمان ثبت نام افزایش پیدا کند، تاکید کرد: زمان محدوده یک روز برای ثبت نام با توجه به مشغله بسیار، زمان اندکی است و باید دولت زمان ثبت نام را افزایش دهد.

یکی دیگر از روستائیان استان چهارمحال و بختیاری در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: در روستای ما هیچ گونه محلی برای ارائه خدمان اینترنت وجود ندارد و ما باید خود را به مرکز شهرستان برسانیم تا بتوانیم ثبت نام کنیم و باید هزینه های زیادی را متحمل شویم.

وی ادامه داد: هم اکنون اضطراب این را پیدا کرده ایم که نتوانیم برای یارانه ثبت نام کنیم با توجه به اینکه ما نیازمند گرفتن یارانه هستیم و با داشتن چهار فرزند زندگی برای ما بسیار سخت می شود.

تمهیدات لازم برای ثبت نام در تمام روستاهای استان اندیشیده شد

معاون برنامه ریزی استاندار چهارمحال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با نگرانی های به وجود آمده در خصوص ثبت نام در روستاها با اشاره به اینکه تمهیدات لازم برای ثبت نام در تمام روستاهای استان اندیشیده شده است، عنوان کرد: ثبت نام مردم روستاهای محروم که فاقد اینترنت هستند و اینترنت در دسترس ندارند توسط نیروهای کمیته امداد و شعب بهزیستی، دفاتر پیشخوانهای دولت و پست بانکها ودفاتر پلیس +10 انجام می شود.

اسماعیل عامری گلستان با بیان اینکه هیچ کس نباید نگرانی در خصوص ثبت نام داشته باشد، تاکید کرد: دولت همه تمهیدات برای ثبت نام را در اختیار همه مردم قرار داده است و جای نگرانی نیست.

وی ادامه داد: کسانی که یارانه ها تاثیر زیادی در زندگی آنها ندارد ضرورت دارد که از یارانه خود انصراف دهند.

وی اظهار داشت: کسانی که در یک خانواده هستند می توانند پس از ازدواج و مستقل شدن درخواست یارانه از دولت بدهند.

ضریب اینترنت استان چهارمحال و بختیاری بالا است و مشکلی ندارد

وی در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر که اینترنت استان جوابگوی ثبت نام مردم است و مشکلی پیدا نمی کند؟" عنوان کرد: ضریب اینترنت استان چهارمحال و بختیاری بالا است و مشکلی ندارد و استان آمادگی لازم برای ثبت نام یارانه ها را دارد.

وی یادآور شد: هم اکنون در سطح استان برنامه ریزی کامل برای جلوگیری از قطع خطوط اینترنت، تلفن و برق شده است و تمام نیروهای ادارات خدمات دهنده در آماده باش کامل برای جلوگیری رفع قطعی احتمالی هستند.

معاون برنامه ریزی استاندار چهارمحال و بختیاری در ادامه تاکید کرد: هرچه تعداد از افراد از یارانه صرف نظر کنند، میزان یارانه پرداختی هزینه بیماران خاص و توسعه کشور می شود.

وی با اشاره به اینکه ثبت نام در استان چهارمحال و بختیاری همزمان با کشور از روز چهار شنبه 20 فروردین آغاز می شود، عنوان کرد: ثبت نام تا پایان فروردین ادامه خواهد داشت.

اسماعیل عامری گلستان گفت: کسانی از ثبت نام جابمانند تا پایان فروردین فرصت ثبت نام دارند.