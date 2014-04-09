برخی با افکار انحرافی با 15 خرداد جنگیدند/ درخواست مردم ورامین برای سفر رییس جمهور به دیار 15 خرداد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن محمودی عصر روز گذشته در نشست دبیرخانه دائمی ستاد گرامیداشت یوم الله 15 خرداد با اشاره به نامگذاری سال 1393 به نام اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی اظهار داشت: در سال هاي اخير دشمنان نظام اسلامي با پيگيري دو طرح تحريم اقتصادي و تهاجم فرهنگي سعي در تضعيف نظام و دست يابي به اهداف شوم خود دارند و به همين دليل نيز مقام معظم رهبري با تدبير و اشراف كامل به مسائل مهم روز، دو مقوله فرهنگ و اقتصاد را به عنوان محورهاي اساسي سال 93 انتخاب كردند و در اين راستا مسؤولان اقتصادي و فرهنگي كشور وظيفه دارند تا با عزمي ملي و مديريتي جهادي دشمنان را در رسيدن به اهداف شوم، ناكام بگذارند.

وی افزود: مقام معظم رهبری هم با سخنان عمیق خود در جمع زائران حرم رضوی در ابتدای سال 1392 درباره فرهنگ، تکلیف همگان را سنگین تر کردند و از تمام کسانی که در سراسر کشور در زمینه های فرهنگی تلاش می کنند تقدیر کردند و خواستند که در این عرصه فعالانه به راه خود ادامه دهند.

حماسه سازان 15 خرداد پیروان حقیقی مکتب اسلام هستند

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران سپس با اشاره به اهمیت بزرگداشت حماسه 15 خرداد افزود: قیام 15 خرداد نقش به سزایی در پیروزی انقلاب اسلامی ایفا کرد به طوری که امام راحل فرمودند که جوانان معظم ورامین به ما حق ویژه ای دارند زیرا آنها در 15 خرداد زحمت کشیدند و جوانان خود را را از دست دادند.

وی ادامه داد: شهدای 15 خرداد شاگردان مکتب سیدالشهدا(ع) هستند، چراکه عزادار سیدالشهدا(ع) بودند، آنها در راه سیدالشهدا(ع) و دفاع از اسلام ناب محمدی(ص) از جان خود گذشتند و نشان دادند که به راستی پیرو اسلام و ولایت هستند.

این مسئول گفت: 15خرداد یک نقطه عطفی در تاریخ کشور است که از همان وقت، فعالیت سیاسی شروع شد و روحانیون از همان وقت خودشان را مجهز کردند. 15 خرداد اسطوره قدرت ستمشاهی را در هم شکست و اولین و مهم ترین فصل خونین مبارزه با رژیم ستمشاهی در عاشورای 15 خرداد رقم خورد. 15 خرداد هر چند ظاهراً با سرکوب خونین به نفع شاه تمام شد، اما در حقیقت ماهیت رژیم ستمشاهی را بیش از پیش برای همگان آشکار کرد و نقطه آغازی برای حرکت انقلاب اسلامی شد.

محمودی اضافه کرد: این ایستادگی و رشادت شهدا و قیام کنندگان 15 خرداد 42 فقط برای دفاع از ولایت و مرجعیت دینی و اسلامی بود و شهدای 15 خرداد با این اعتقادات، کفن پوشیدند و به استقبال شهادت رفتند و نتیجه این حرکت معنوی آنها، امروز نمایان است.

قیام 15 خرداد باید در کتب درسی نوجوانان گنجانده شود

این مسئول یادآور شد: حماسه ۱۵ خرداد و اسامی کسانی که با نقش آفرینی خود در این قیام زمینه پیروزی انقلاب اسلامی را فراهم کردند باید در کتابهای درسی گنجانده شود تا نسل های آینده ساز ایران اسلامی قدر و منزلت ودیعه ای که به واسطه خون هزاران شهید به دست آمده را بدانند.

وی گفت: شخصیت های کشوری و لشگری و صاحبنظران سیاسی در طول چند سال گذشته با سفر به ورامین از نقش مردم این دیار در طول دوران مبارزات ملت ایران برای سرنگونی رژیم پهلوی به نیکی یاد کرده و قیام 15 خرداد 1342 مردم این دیار را نقطه آغازین حرکت بیداری امت اسلامی معرفی کردند.

رییس ستاد گرامیداشت یوم الله 14 و 15 خرداد یکی از اقدامات مهم در بحث 15 خرداد را برگزاری همایش 15 خرداد دانست و اظهار داشت: پژوهشگران تا 10 اردیبهشت فرصت دارند تا مقالات خود را به دبیرخانه همایش ارائه کنند و لازم است تا فرصت باقی است محققین و اهل قلم دست به قلم شوند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان‌های استان تهران ضمن تقدیر از اقدامات انجام شده در 15 خرداد عنوان کرد: چاپ تمبر 15 خرداد، ساخت تندیس نیم قرن 15 خرداد، اختصاص بودجه خاص توسط شورای شهر برای 15 خرداد از اقدامات خوب فرهنگی شورای شهر در سال‌های گذشته است.

محمودی اضافه کرد: 15 خرداد 1393 از حساسیت و اهمیت دوچندانی برخوردار است، زیرا 50 سال از این حادثه تاریخی گذشته است و برنامه های ویژه ای برای گرامیداشت نیم قرن 15 خرداد تدارک دیده شده و مردم ورامین نیز علاقمند هستند تا در گرامیداشت نیم قرن قیام 15 خرداد، حسن روحانی رییس جمهور ایران اسلامی که به دیار 15 خرداد بیاید.

وی سپس به انتقاد از برچیدن المان 15 خرداد توسط شورای شهر گذشته پرداخت و گفت: اگر یک شخص بخواهد المان یا تندیسی از 15 خرداد ورامین نام ببرد نمی‌تواند، اگر به رفسنجان بروید نماد پسته را مشاهده می‌کنید، به ساوه بروید نماد انار را می‌بینید اما آقایان مسئول در شورای شهر برای 15 خرداد و تندیس 15 خرداد چه کردند و برخی با عقل‌های کوچک و افکار کوتاه با 15 خرداد جنگیدند که البته ریشه در همان افکار و جریانات انحرافی داشت.

محمودی در پایان با اشاره به برخی برنامه های گرامیداشت یوم الله 15 خرداد در سال 1393 متذکر شد: چاپ نشریه پلاک 42 با محتوای بهتر از سال گذشته، برگزاری مراسم گرامیداشت شهدای 15 خرداد در جعفر آباد، نواختن زنگ 15 خرداد، برگزاری یادواره فرهنگی ادبی 15 خرداد و تئاتر خیابانی خرداد و برگزاری مسابقه وبلاگ نویسی 15 خرداد توسط دانشگاه علمی کاربردی با همکاری دانشگاه‌ها و نهادهای علمی هنری و فرهنگی از دیگر برنامه‌های این ایام خواهد بود.