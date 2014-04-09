به گزارش خبرنگار مهر، فرید محبی صبح چهارشنبه در جمع فعالان بهداشت و درمان کمیته امداد این استان ضمن تبریک هفته سلامت اظهار داشت: طی سال گذشته در بخش درمان کمیته امداد استان بوشهر بیش از 13 میلیارد ریال هزینه شده است.

مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر افزود: 17 هزار 671 نفر از افراد ساکن در شهرهای بالای 20 هزار نفر استان بوشهر از خدمات بیمه درمانی کمیته امداد بهره‌مند شده اند.

وی تصریح کرد: کمیته امداد در واحد بهداشت و درمان می کوشد تا با اجرای برنامه ها و آموزش های بهداشتی مانع درگیری نیازمندان و مددجویان خصوصا افراد ساکن مناطق محروم به بیماری‌های مختلف شوند.

محبی در ادامه افزود: تغییر در سبک زندگی، تغذیه و مکانها و آب شرب بهداشتی خود مانع آن می شود که افراد دچار بیماری‌های مختلف خصوصا عفونی شوند.

مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر با اشاره به هزینه های درمانی کمیته امداد استان بوشهر در سال گذشته خاطر نشان کرد: درسال گذشته مبلغ هشت میلیارد ریال برای اقشار نیازمند مددجو، دو میلیارد و 763 میلیون ریال برای کمک درمانی ویژه، 316میلیون ریال درمان موردی و یک میلیارد و 852 میلیون ریال نیز برای ارائه خدمات بهداشتی با خانواده‌ها هزینه شده است.

محبی عنوان داشت: یکی دیگر از طرح‌های امداد که در زمینه پیشگیری از بیماری های مختلف می باشد طرح سوء تغذیه است که با اجرای آن موجب بهبود وضعیت کودکان و درگیر نشدن آنها در آینده با بیماری های مختلف است و کمیته امداد در سال گذشته یک میلیارد و 279 میلیون ریال برای توزیع سبدهای بهداشتی بین این کودکان هزینه شد.

وی ضمن بیان اینکه کمیته امداد به تنهایی نمی‌تواند خدمات مختلف خصوصا در حوزه درمان را ارائه دهد گفت: 159 مراکز درمانی شامل درمانگاه‌ها، پزشکان، داروخانه‌ها، نقاهت گاه، مراکز کلینیکی و آزمایشگاه هستند که در امر ارائه خدمات درمانی در استان امداد را یاری می‌کنند.