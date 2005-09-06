سه مسجد در هلند قرارداد "اصول رفتاري" را امضاء كردند

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، " جان پيتر بالكننده" نخست وزير هلند شاهد امضاي اين قرارداد تحت عنوان "اصول رفتاري در مساجد" بود كه در پاسخ به قرارداد اجتماعي كه ميان مقامات هلندي و مقمات مساجد پس از به وجود آمدن خشونت عليه اقليت مسلمان اين كشور امضاء شد صورت گرفته است.

اين قرارداد به دنبال مشخص كردن چگونگي تشخيص عناصر افراط گرا از سوي مسجد درراستاي مبارزه با تفسير افراط گرايانه متون اسلامي است.

بر طبق اين قرارداد جديد امامان جماعت در كلاسهاي آموزشي زبان هلندي و آموزش شناسايي رفتارهاي افراط گرايانه حضور مي يابند.

شوراي محلي هم در عوض دفتري براي افزايش جايگاه مسلمانان و مبارزه با تبعيض نژادي عليه آنان دايرمي كند.

مساجدي كه اين قرارداد را امضاء كرده اند با خانواده هاي هر كدام از افراط مظنون به ترريسم مشاوره كرده و به آنها توصيه هايي ارائه مي كنند اما اگر اين گفتگوها راه به جايي نبرد، مقامات مسجد متعهد شده تا شخص مظنون را به مقامات هلند معرفي كنند.

مسجد "ايا صوفيه" كه از سوي جامعه مهاجران ترك تبار اداره مي شود يكي از سه مسجد شهر آمستردام است كه از امضاء كنندگان اين قرارداد محسوب مي شود و دو مسجد ديگر متعلق به جوامع پاكستاني و مراكش هستند.

نخست وزير هلند ابراز اميدواري كرد ديگر مساجد نيز چنين قرار دادي امضاء كنند و گفت: ما بايد به رفتارهاي غير قابل قبول پاسخ منفي بدهيم. اين قرارداد راهي جديد براي پيشگيري از مشكلات آينده است. اميدوارم اين اقدام به مثابه الگويي براي ديگران باشد.

وي افزود: كشور هلند متعلق به مسلمانان، مسيحيان و ديگر اديان است، اما همزيستي مسالمت آميز تنها با احترام به قوانين دمكراتيك ممكن مي شود. تساهل در كشور هلند وجود دارد و ما نمي توانيم عدم تساهل را تحمل كنيم.

لازم به ذكر است كه چندين مسجد و مدارس مسلمانان در هفته هاي پس از قتل كارگردان هلندي كه به دليل ساخت يك فيلم موهون به قتل رسيد در اين كشور كه اقليت مسلمان آن يك ميليون نفر برآورد شده اند مورد حمله قرار گرفتند.