جاذبه های ایلام نیازمند معرفی در سطح ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کلانتری صبح چهارشنبه در مراسم تقدیر از فعالان نوروزی اظهار داشت: برای خدمات رسانی به مسافران و زائران و کاروانهای راهیان نور در ایام تعطیلات نوروز خدمات و اقدامات خوبی صورت گرفته است.

کلانتری به هزینه 150 میلیون تومانی آموزش و پرورش در مدارس و فضاهای آموزشی و تجهیز آنها برای اسکان مسافران نوروزی اشاره کرد و افزود: این تسهیلات باعث شد که مسافران نوروزی با رضایت کامل از استان ایلام عزیمت کنند.

معاون استاندار ایلام افزود: امسال خوشبختانه با استفاده از ظرفیت دستگاه های اجرایی استان به ویژه آموزش و پرورش تمهیدهای مناسبی برای پذیرایی از گردشگران و مسافران نوروزی در استان فراهم شد.

کلانتری بیان کرد: آموزش و پرورش استان با اختصاص 106 فضای آموزشی به مجموع 691 کلاس درس توانسته در مرحله نخست سفرها، 21 هزار و 600 مسافر و گردشگر غیربومی را اسکان دهد.

کلانتری روند ارائه خدمات به مسافران نوروزی این استان را مطلوب و رضایت بخش توصیف کرد و گفت: آموزش و پرورش یکی از اعضای فعال ستاد آسان سازی سفرهای نوروزی بوده و تلاش این مجموعه فرهنگی در نوروز 93 قابل قدردانی است.