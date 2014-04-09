هم اکنون 250 هزار خانوار در کرمانشاه یارانه می گیرند/ توزیع ماهانه هزار میلیارد یارانه در استان

هدایت حاتمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تمامی امکانات و زیر ساخت های لازم برای ثبت نام سرپرستان خانوار که متقاضی دریافت یارانه هستند فراهم است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری کرمانشاه گفت: متقاضیان می توانند از امروز بیستم فروردین با مراجعه به سایت یارانه ها نسبت به تکمیل فرم یارانه ها اقدام و نام نویسی کنند.

حاتمی نقش هدفمندی یارانه ها، در اوضاع اقتصادی مردم را موثر ارزیابی کرد و افزود: برنامه یزی اجرای طرح فاز دوم هدفمندی یارانه ها به گونه ای است که این امر در مدت 10 روز فرآیند نام نویسی انجام می گیرد و مدت اعلام شده تمدید نمی شود.

وی با تاکید بر این مسئله که مشکلی در زمینه اینترنت پیش نخواهد آمد، گفت: برای بسیاری از خانواده ها، دسترسی به اینترنت وجود دارد و برای سرپرستانی که امکان دسترسی به اینترنت خانگی و یا مستقیم را ندارند، این امکان فراهم است که با مراجعه به ارگان هایی چون مخابرات، پست، پست بانک ها، دفاتر پیشخوان و دفاتر آی.سی.تی روستایی مراجعه نمایند تا فرآیند نام نویسی آنها به سرعت انجام شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری کرمانشاه در ادامه در مورد نام نویسی از افرادی که تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند، گفت: در این رابطه ارگان هایی چون کمیته امداد و بهزیستی کار نام نویسی این افراد را بدون نیاز به مراجعه حضوری انجام خواهند داد .

حاتمی با اشاره به اینکه حدود 250 هزار خانوار یارانه بگیر در استان کرمانشاه وجود دارد که هر ماه بیش ازیک هزار میلیارد ریال یارانه دریافت می کنند، اظهار داشت: دولت تدبیر و امید برای رضایت مردم و رفع مشکلات اقتصادی قدم بر می دارد و بنابراین دولت تنها راه حل در مورد را اصلاح هدفمندی یارانه می داند.

وی همچنین شایعاتی مبنی بر اینکه دولت حساب های افراد را کنترل می کند را رد کرد و گفت: بنا براساس قانون و مراجعی چون بانک مرکزی و مجلس این کار غیرقانونی است و رییس جمهوری نیز بر روی این مساله که نباید حساب افراد کنترل شود، تاکید کرد.

حاتمی فروردین را آخرین مرحله پرداخت یارانه به شکل سال های اخیر عنوان کرد و افزود: پس از نام نویسی هر متقاضی به سرعت کار پردازش اطلاعات و تقاضای وی در سیستم انجام می شود و در اردیبهشت نتایج آن نیز استخراج خواهد شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری کرمانشاه در پایان از اجرای غیر صحیح قانون هدفمندی یارانه ها در گذشته خبر داد و تاکید کرد: رشد منفی پنج و هشت درصدی اقتصاد کشور و نیز تورم رو به افزایش اقتصادی در کشورتا مرز 40 درصد از تبعات اجرای نادرست این قانون بود و امید است دولت تدبیر و امید بتواند این مشکل را با تعامل نیک میان سه قوه و همچنین تعامل سازنده با کشورهای دنیا حل کند.