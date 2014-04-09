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۲۰ فروردین ۱۳۹۳، ۹:۳۶

حاتمی در گفتگو با مهر عنوان کرد:

هم اکنون 250 هزار خانوار در کرمانشاه یارانه می گیرند/ توزیع ماهانه هزار میلیارد یارانه در استان

هم اکنون 250 هزار خانوار در کرمانشاه یارانه می گیرند/ توزیع ماهانه هزار میلیارد یارانه در استان

کرمانشاه ـ خبرگزاری مهر: معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری کرمانشاه گفت: حدود 250 هزار خانوار یارانه بگیر در استان کرمانشاه وجود دارد که هر ماه بیش ازیک هزار میلیارد ریال یارانه دریافت می کنند.

هدایت حاتمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تمامی امکانات و زیر ساخت های لازم برای ثبت نام سرپرستان خانوار که متقاضی دریافت یارانه هستند فراهم است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری کرمانشاه گفت: متقاضیان می توانند از امروز بیستم فروردین با مراجعه به سایت یارانه ها نسبت به تکمیل فرم یارانه ها اقدام و نام نویسی کنند.

حاتمی نقش هدفمندی یارانه ها، در اوضاع اقتصادی مردم را موثر ارزیابی کرد و افزود: برنامه یزی اجرای طرح فاز دوم هدفمندی  یارانه ها به گونه ای است که این  امر در مدت 10 روز فرآیند نام نویسی انجام می گیرد و مدت اعلام شده تمدید نمی شود.

وی با تاکید بر این مسئله  که مشکلی در زمینه اینترنت پیش نخواهد آمد، گفت: برای بسیاری از خانواده ها، دسترسی به اینترنت وجود دارد و برای سرپرستانی که امکان دسترسی به اینترنت خانگی و یا مستقیم را ندارند، این امکان فراهم است که با مراجعه به ارگان هایی چون مخابرات، پست، پست بانک ها، دفاتر پیشخوان و دفاتر آی.سی.تی روستایی مراجعه نمایند تا فرآیند نام نویسی آنها به سرعت انجام شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری کرمانشاه در ادامه در مورد نام نویسی از افرادی که تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند، گفت: در این رابطه ارگان هایی چون کمیته امداد و بهزیستی کار نام نویسی این افراد را بدون نیاز به مراجعه حضوری انجام خواهند داد .

حاتمی با اشاره به اینکه حدود 250  هزار خانوار یارانه بگیر در استان کرمانشاه وجود دارد که هر ماه بیش ازیک هزار میلیارد ریال یارانه دریافت می کنند، اظهار داشتدولت تدبیر و امید برای رضایت مردم  و رفع مشکلات اقتصادی قدم بر می دارد و بنابراین دولت تنها راه حل در مورد را اصلاح هدفمندی یارانه می داند.

وی همچنین شایعاتی مبنی بر اینکه دولت حساب های افراد را کنترل می کند را رد کرد و گفت: بنا براساس قانون و مراجعی چون بانک مرکزی و مجلس این کار غیرقانونی است و رییس جمهوری نیز بر روی این مساله که نباید حساب افراد کنترل شود، تاکید کرد.

حاتمی فروردین را  آخرین مرحله پرداخت یارانه به شکل سال های اخیر عنوان کرد و افزود: پس از نام نویسی هر متقاضی به سرعت کار پردازش اطلاعات و تقاضای وی در سیستم انجام می شود و در اردیبهشت نتایج آن نیز استخراج خواهد شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری کرمانشاه در پایان از اجرای غیر صحیح قانون هدفمندی یارانه ها در گذشته خبر داد و تاکید کرد: رشد منفی پنج و هشت درصدی اقتصاد کشور و نیز تورم  رو به افزایش اقتصادی در کشورتا مرز 40 درصد از تبعات اجرای نادرست این قانون بود و امید است دولت تدبیر و امید بتواند این مشکل را با تعامل نیک میان سه قوه و همچنین تعامل سازنده با کشورهای دنیا حل کند.

کد مطلب 2267141

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