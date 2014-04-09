به گزارش خبرگزاری مهر، "ایاد علاوی" نخست وزیر سابق عراق و رئیس فهرست العراقیه در گفتگو با روزنامه کویتی الجریده مدعی شد: جریانهای سیاسی در عراق درباره عدم انتخاب "نوری المالکی" برای بار سوم به عنوان نخست وزیر متفق القول هستند.

وی همچنین با انتقاد از آنچه دخالتهای ایران در امور عراق دانست، مدعی شد: ایران به خوبی از ویژگیهای عراق آگاهی ندارد.

علاوی با اشاره به برگزاری انتخابات پارلمانی عراق در اواخر ماه جاری، افزود: این انتخابات در سرنوشت عراق و منطقه تاثیر بسزایی دارد.

نخست وزیر سابق عراق همچنین درباره مواضع برخی جریانهای سیاسی عراق که وی را "عامل عربستان" می دانند، افزود: من به روابط با عربستان سعودی و تمام کشورهای عربی افتخار می کنم.