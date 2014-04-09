  1. حوزه و دانشگاه
۲۰ فروردین ۱۳۹۳، ۱۰:۱۲

در کمیسیون آموزش مطرح شد:

اولتیماتوم فرجی دانا درباره تعطیلی برخی رشته های دانشگاهی

اولتیماتوم فرجی دانا درباره تعطیلی برخی رشته های دانشگاهی

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی به یکی از تاکیدات وزیر علوم در تازه ترین جلسه این کمیسیون و لزوم تعطیلی رشته های بدون شرایط لازم، اشاره کرد.

رضا صابری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور رضا فرجی دانا در نخستین جلسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در سال 93، اظهار داشت: حضور فرجی دانا به همراه معاونانش و روسای دانشگاههای فنی حرفه ای و پیام نور در کمیسیون آموزش با محوریت دیدار آغاز سال جدید بود و گزارشی توسط مسئولان وزارت علوم در خصوص برنامه های این وزارتخانه در سال 93، مطرح شد.

وی ادامه داد: مقرر شد جلسه دیگری با حضور وزیر علوم به منظور بررسی بیشتر این برنامه ها، برگزار شود.

این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه وزیر علوم نقطه نظرات اعضای این کمیسیون را یادداشت و روی دو محور تاکید کرد، افزود: اعضای کمیسیون آموزش و فرجی دانا تاکید داشتند که وزیر علوم از وظیفه نظارتی خود بر تمام حوزه آموزش عالی کشور استفاده و بر فعالیت دانشگاههای کشور نظارت کند، فرجی دانا هم اعلام کرد که هر دانشگاهی شرایط دایر بودن رشته را نداشته باشد آن رشته تعطیل می شود.

صابری خاطرنشان کرد: محور دوم، توجه به شرکتهای دانش بنیان و تولید علم است، وزیر علوم در این باره تاکید کرد که فعلاً نکته ای را رسانه ای نمی کند تا به جمع بندی مثبتی برسد.

کد مطلب 2267156

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها