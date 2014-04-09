اولتیماتوم فرجی دانا درباره تعطیلی برخی رشته های دانشگاهی

رضا صابری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور رضا فرجی دانا در نخستین جلسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در سال 93، اظهار داشت: حضور فرجی دانا به همراه معاونانش و روسای دانشگاههای فنی حرفه ای و پیام نور در کمیسیون آموزش با محوریت دیدار آغاز سال جدید بود و گزارشی توسط مسئولان وزارت علوم در خصوص برنامه های این وزارتخانه در سال 93، مطرح شد.

وی ادامه داد: مقرر شد جلسه دیگری با حضور وزیر علوم به منظور بررسی بیشتر این برنامه ها، برگزار شود.

این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه وزیر علوم نقطه نظرات اعضای این کمیسیون را یادداشت و روی دو محور تاکید کرد، افزود: اعضای کمیسیون آموزش و فرجی دانا تاکید داشتند که وزیر علوم از وظیفه نظارتی خود بر تمام حوزه آموزش عالی کشور استفاده و بر فعالیت دانشگاههای کشور نظارت کند، فرجی دانا هم اعلام کرد که هر دانشگاهی شرایط دایر بودن رشته را نداشته باشد آن رشته تعطیل می شود.

صابری خاطرنشان کرد: محور دوم، توجه به شرکتهای دانش بنیان و تولید علم است، وزیر علوم در این باره تاکید کرد که فعلاً نکته ای را رسانه ای نمی کند تا به جمع بندی مثبتی برسد.