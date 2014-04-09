حضور آیات عظام مکارم شیرازی و جوادی آملی در یادواره شهید خلیلی/ قدردانی پدر شهید خلیلی از علما

به گزارش خبرنگار مهر، یادواره شهید علی خلیلی شامگاه سه شنبه از سوی اداره کل تبلیغات اسلامی، جامعه مدرسین، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان و برخی نهادهای حوزوی در مسجد اعظم قم برگزار شد.

در این مراسم علاوه بر حضور آیات عظام تقلید ناصر مکارم شیرازی و عبدالله جوادی آملی، شخصیت‌های حوزوی همچون حضرات آیات ابراهیم امینی، سید هاشم حسینی بوشهری، سید محسن خرازی، سید احمد خاتمی و حجج اسلام سید محمد سعیدی امام جمعه قم و حسن ممدوحی، حجت‌الاسلام ملکا، اعضای مجلس خبرگان رهبری و جامعه مدرسین، استادان حوزه‌های علمیه و برخی مدیران کل نهادهای استان حضور داشتند.

پدر شهید علی خلیلی که در قسمت ورودی مسجد اعظم حضور داشت از مسئولان نهادهای حوزوی و علما به منظور برگزاری این مراسم و حضور در آن قدردانی می‌کرد.

حضور حوزویان و گروه‌های مختلف مردم در این مراسم به گونه‌ای چشمگیر بود که فضای مسجد اعظم قم مملو از جمعیت بود.

در این مراسم تعدادی از آمران به معروف و ناهیان از منکر با لباس‌های هم‌شکل که عنوان «تذکر لسانی، وظیفه همگانی» بر روی آن درج شده بود، حضور داشتند.

مداحی عباس حیدرزاده و سخنرانی حجت‌الاسلام مهدی میرباقری رئیس فرهنگستان علوم اسلامی از بخش‌های این مراسم بود.

حیدرزاده پس از پایان مداحی خواستار تصویب لایحه امر به معروف و نهی از منکر در مجلس شورای اسلامی شد تا آمران به معروف و ناهیان از منکر مورد حمایت بیشتر مسئولان قرار گیرند.

حجت‌الاسلام میرباقری نیز از شهید علی خلیلی به نیکی یاد کرد و افزود: شهید خلیلی علاوه بر اینکه شهید امر به معروف و نهی از منکر است جزو مربیان و مجاهدان فرهنگی محسوب می‌شد و تلاش‌های فرهنگی فراوانی برای خدمت به نسل جوان و پرورش آنها انجام داد.

رئیس فرهنگستان علوم اسلامی با تشریح مراتب اشاعه، ارتکاب و اقامه معروف و منکر، خواستار شکل گیری شبکه ای از دوستان اهل بیت(ع) برای مقابله با کفر جهانی و نیز قانون‌گذاری و شکل گیری ساختارهای اجتماعی توسط مجلس شورای اسلامی برای حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر شد.