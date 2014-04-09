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۲۰ فروردین ۱۳۹۳، ۹:۵۶

یک مرکز حقوقی فلسطین:

هزار و 250 صهیونیست افراطی در ماه مارس به مسجدالاقصی حمله کرده اند

هزار و 250 صهیونیست افراطی در ماه مارس به مسجدالاقصی حمله کرده اند

یک مرکز حقوقی فلسطین در گزارشی اعلام کرد که هزار و 250 صهیونیست افراطی در ماه مارس به مسجدالاقصی حمله کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، یک مرکز حقوقی فلسطین در گزارشی اعلام کرد که در ماه مارس هزار و 250 نفر از صهیونیست های افراطی به مسجدالاقصی حمله کرده اند.

در جریان این گزارش آمده است: صهیونیست ها در جریان حملات خود در صحن های مختلف مسجد الاقصی به هتک حرمت این مکان مقدس پرداختند.

"اوری آریل" وزیر مسکن رژیم صهیونیستی، "موشه ویگلن" معاون رئیس کنیست (پارلمان رژیم صهیونیستی) و برخی خاخام های افراطی از جمله کسانی بودند که به مسجدالاقصی یورش بردند.

در ادامه گزارش گفته شده است: مسئولان اشغالگر اسرائیل همچنین حدود 20 شهروند فلسطینی از جمله 4 زن و دو کودک را در دوره های مختلف زمانی در ماه مارس از مسجدالاقصی بیرون کرده اند.

نظامیان صهیونیست همچنین در ماه مارس 120 شهروند ساکن قدس را بازداشت کردند.

کد مطلب 2267159

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