اقتصاد مقاومتی عزم ملی می خواهد/پنج برنامه وزارت جهاد کشاورزی برای رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی

به گزارش خبرنگار پارلمانی محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی حضور یافت و گزارشی از برنامه این وزارتخانه برای اقتصاد مقاومتی ارائه کرد.

وی در ابتدای سخنانش با تشکر از نمایندگان و پشتیبانی که از بخش کشاورزی در بودجه 93 داشته اند گفت: در مملکت ما با توجه به ظرفیت های بالقوه ای که وجود دارد می توان به دستاوردهای بزرگی در بخش کشاورزی برسیم.

یکی از برنامه های ما دستیابی به یک تراز مثبت قضایی در یک چشم انداز 10 ساله است.

وی با تاکید بر اینکه در سیاست های اقتصادی وزارت کشاورزی برنامه ریزی و تکیه بر عوامل داخلی مد نظر است تاکید کرد: در بخش کشاورزی در مقایسه با سایر بخش ها خصوصیاتی وجود دارد که باید همواره آنها را مدنظر داشته باشیم. بخش کشاورزی در داخل در مقایسه با سایر بخش ها از ارزش افزوده کمتری برخوردار است. در دنیای امروز بخش کشاورزی در مرحله اول بعد از تولید خدمات قرار میگیرد و عمدتا بخش کشاورزی مورد حمایت است.

وزیر جهاد کشاورزی ریسک پذیری را یکی از ویژگی های بخش کشاورزی دانست و گفت: بخش کشاورزی از حساسیت بالایی برخورد است چراکه محصولات اساسی ما که غذا است را تامین می کند و ما به عنوان مسئول بر روی آن حساس هستیم.

به گفته حجتی ریسک پذیری بالا ارزش افزوده بالا و حساسیت که ویژگی بخش کشاورزی است که باید هزینه های این مسائل را تامین کرد تا بتوانیم به تولید پایدار برسیم.

وی یادآور شد: در اقتصاد مقاومتی تاکید می کند که ما ظرفیتهای بالقوه ای که داریم به ظرفیت بالفعل تبدیل کنیم. تاکنون یک هزار تومان فاینانس به بخش کشاورزی نیامده است اما نمی توان بخش کشاورزی را رها کرد.

وزیر کشاورزی در خصوص گندم اظهار داشت: با افزایش بهره وری و کاهش ثبت و با همین سطحی که در گذشته بوده و با تامین الزامات می توان نیاز مملکت گندم را تامین کرد و پایداری را در تولید فراهم کرد.

حجتی با بیان اینکه در بحث اقتصاد مقاومتی عزم ملی می خواهیم اظهار داشت: در بحث روغن اکنون زیر 10 درصد خودکفایی داریم. در یک افق 10 ساله می توان 70 درصد نیاز کشور را تامین کنیم. برنامه اقتصاد مقاومتی وزارتخانه را اهل فن تهیه کردند و اگر الزامات آن را فراهم کنیم می توانیم آدم های موثری را برای تامین مواد غذایی و خودکفایی برداریم.

لاریجانی رئیس مجلس در ادامه از وزیر کشاورزی درخواست کرد که در خصوص تامین امنیت غذایی و افزایش تولید داخل نهادها و اولویت دادن به تولید توضیح دهد و گفت: اینکه باید در مسائل استراتژیک خودکفا باشیم بسیار حائز اهمیت است بنابراین مجلس از وزارت کشاورزی دفاع می کند اما باید برای آن برنامه داشته باشیم.

وی افزود: با هدفمندی یارانه ها نگرانی هایی در خصوص قیمت ها وجود دارد. شما در دولت چه تمهیدات ترجیحی در نظر گرفته اید.

در ادامه وزیر کشاورزی به پنج برنامه این وزارتخانه در خصوص اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: اولین برنامه ما طرح افزایش تولیدات راهبردی است. همچنین ارتقای بهره وری تولید نهاده های بخش کشاورزی و تاکید بر امنیت غذایی از اولویت های وزارتخانه جهاد کشاورزی است.

وی ادامه داد: توسعه صادرات محصولات کشاورزی و استفاده از منابع تولید خارجی در چارچوب کشت های فراسرزمینی از دیگر طرح های وزارتخانه است.

حجتی در خصوص تامین گندم مورد نیاز کشور گفت: ما طرحی را به وجود آوردیم که طبق این طرح این امکان وجود دارد که اگر الزامات مورد نیاز تامین شود در گندم خودکفا شویم.

وزیر جهاد کشاورزی درخصوص قیمت برق چاه های کشاورزی گفت: اگر قیمت برق چاه ها ترجیحی بوده 20 درصد به پایه ترجیحی قیمت ها اضافه می شود.

حجتی با بیان اینکه پنج برنامه برای رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی در نظر گرفته ایم تصریح کرد: دو مسئولیت بر دوش ما است یک افزایش تولید محصولات کشاورزی که غذای خود را در داخل مملکت تامین کنیم و امنیت غذایی و حفظ و تامین ذخایر محصولات راهبردی مورد تاکید است.

وی در خصوص شیب قیمت ها در بخش کشاورزی گفت: بخشی از خوراک ما از داخل و بخشی از خارج تامین می شود که هردوی آن با افزایش قیمت همراه بوده. مبنای نگاه در شرایط کنونی باید قیمت هزینه تمام شده این محصولات باشد و اگر این افزایش قیمت ها به مصرف کننده فشار می آورد دولت باید از راه های دیگر فشار را تحمل کند.

وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به سوال نمایندگان درباره افزایش قیمت کودهای شیمیایی گفت: در زمان ما با قیمت کود شیمیایی افزایش پیدا نکرد. کود شیمیایی و کود اوره در دو سال گذشته توسط پتروشیمی ها تولید میشد. نیاز سال گذشته 2.5 میلیون کود بود اما بیش از 14 درصد توسط پتروشیمی قیمت گذاری شد. در تیر ماه سال گذشته دولت 17 هزار و 500 تومان قیمت کود شیمیایی را تصویب کرد اما با افزایش 60 تا 70 درصدی همراه شد.

وی درخصوص قیمت کود اوره گفت: در خصوص کود اوره سعی کردیم این کود را با 35 هزار تومان به کشاورزان عرضه کنیم. امسال از بهمن ماه این کود نباید گران می شد و مصوب کردیم که افزایش قیمت نداشته باشد.

وی در خصوص کود فسفات اظهار داشت: ما تلاش کردیم از صدور این کود جلوگیری شود اما شرکت های واسطه ای نفتکشی در دولت قبل کود فسفات را وارد کردند که این کود در بندر کلوخه شد و از بین رفت. در شهریور ماه اقدام به خرید کود فسفات کردیم و در آبان ماه این کود را در اختیار کشاورزان قرار دادیم.