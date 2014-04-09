به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات شمشیربازی جام جهانی یونان از 30 فروردین ماه به میزبانی آتن آغاز شده و به مدت سه روز ادامه خواهد داشت. دو روز نخست این رقابتها به دیدارهای انفرادی اختصاص دارد اما شرکت کنندگان در روز سوم در بخش تیمی به رقابت با یکدیگر میپردازند.
تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر که یکی از امیدهای کاروان ایران برای مدالآوری در بازیهای آسیایی اینچئون کرهجنوبی به خصوص در بخش تیمی است، در راستای برنامههای آمادهسازی خود در جام جهانی یونان نیز شرکت میکند. بر خلاف اعزامهای برون مرزی این تیم که طی یکی دو ماه گذشته و با ترکیب چهار نفره انجام شد، اینبار تیم ملی شمشیربازی با ترکیبی از پنج بازیکن در مسابقات حاضر خواهد شد.
مجتبی عابدینی، علی پاکدامن، محمد رهبری و محمد فتوحی همراه با فرزاد باهرارسباران بازیکنانی هستند که در مسابقات شمشیربازی جام جهانی یونان شرکت میکنند. این دومین اعزام برون مرزی شمشیربازان اسلحه سابر در سال جدید به حساب میآید. آنها در روزهای آغازین امسال در جام جهانی روسیه شرکت کردند.
به منظور حضور در مسابقات شمشیربازی جام جهانی یونان، اردوی تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر از امروز چهارشنبه آغاز شده و تا زمان اعزام بازیکنان ادامه خواهد داشت. عبدالحمید فتحی هدایت بازیکنان را در اردو و در جریان مسابقات بر عهده خواهد داشت.
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