تغییر در فعالیتها ما را به قدرت پزشکی در آسیای غربی تبدیل می کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسماعیل مطلق صبح امروز در آئین تودیع و معارفه رئیس بیمارستان آیت الله طالقانی آبادان در محل این بیمارستان با اشاره به حضور تعداد کثیری از کاروانهای راهیان نور در منطقه در ایام نوروز افزود: با تلاش و کوشش کارکنان دانشکده علوم پزشکی آبادان هیچ گونه مشکل بهداشتی و درمانی در حوزه فعالیت ما در ایام نوروز به وجود نیامد.

وی اظهار کرد: یک تیم از شبکه سلامت نیز به مدت پنج روز در آبادان و خرمشهر مستقر بودند و به خوبی تلاش‌های بهداشتی و درمانی منطقه را پوشش دادند.

رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان تصریح کرد: خوشبختانه با توجه به تلاش‌های معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی آبادان در این ایام نوروز هیچ گونه از انواع بیماری‌های اسهالی شیوع پیدا نکرد.

مطلق در ادامه با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص بهداشت و درمان کشور، یادآور شد: با توجه به این فرامین بدون تردید کار ما دشوارتر از گذشته شده است.

وی گفت: وظیفه ما تمرکز بر روی تک تک صحبت‌های مقام معظم رهبری و فعالیت در مسیر تبیین شده است تا به این ترتیب بتوانیم به قطب پزشکی جهان اسلام تبدیل شویم.

رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان در بخش دیگری از سخنان خود افزود: شاخص مرگ و میر مادران باردار در کشور در حال حاضر 19 و چهار در یک صدهزار نفر بوده که باید تلاش کنیم این عدد را تا پایان سال 1404 به زیر هفت در یک صدهزار برسانیم.

مطلق با اشاره به ارقام مربوط به امید به زندگی در کشور اظهار کرد: در زمان حاضر امید به زندگی در مردان کشور 72 و هشت درصد و در زنان 74 است که باید تلاش شود تا این رقم تا پایان امسال در مردان به 74 برسد و در زنان به 76 سال برسد.