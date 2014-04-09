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۲۰ فروردین ۱۳۹۳، ۱۱:۰۷

موسوی:

شبانه روز 5200 متر مکعب فاضلاب صنعتی در مازندران پالایش می شود

شبانه روز 5200 متر مکعب فاضلاب صنعتی در مازندران پالایش می شود

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران با بیان اینکه 630 واحد تولیدی به تصفیه خانه فاضلاب در شهرکهای صنعتی استان متصل شدند، اظهار داشت: پنج هزار و 215 متر مکعب فاضلاب صنعتی شبانه روز در استان پالایش می شود.

 به گزارش خبرنگار مهر، سید مصطفی موسوی صبح چهارشنبه در بازدید از پروژه تصفیه خانه فاضلاب شهرکهای صنعتی استان در ساری بیان داشت: در حال حاضر 11 تصفیه خانه فاضلاب در شهرکها و نواحی صنعتی استان ایجاد شده است.

وی به موضعیت جغرافیایی و منطقه ای استان اشاره کرد و گفت: هم اکنون فاضلاب صنعیت 630 واحدی تولیدی و صنعتی در استان تصفیه و پالایش می شود.

موسوی با بیان اینکه احداث تصفیه خانه های فاضلاب نقش مهمی در کاهش آلودگی زیست محیطی دارد گفت: کاهش آلودگی هوا، جلوگیری از بروز مشکلات زیست محیطی از جمله اهداف است.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران ادامه داد: استفاده مجدد از پساب در فضای سبز و صیانت از محیط زیست در شهرکهای صنعتی از مزایای اجرای طرح تصفیه خانه فاضلاب به شمار می رود.

38 شهرک و ناحیه صنعتی در مازندران فعالیت دارد.

کد مطلب 2267253

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