سرقت اینترنتی از 180 نفر برای خرید گوشی تلفن همراه/ متهمان تحت تعقیب پلیس 3 استان بودند

به گزارش خبرگزاری مهر،سرهنگ سيد مصطفي مرتضوي در این باره گفت: در پي كسب خبري مبني بر اينكه فرد يا افراد ناشناسي به صورت روزانه از يكي از فروشگاه هاي اينترنتي اقدام به خريد گوشي هاي مدل بالاي تلفن همراه كرده و هر بار خود را با نام جديدي معرفي مي كنند، موضوع به صورت ويژه در دستور كارآگاهان اين پليس قرار گرفت.

وي افزود: در ادامه تحقيقات علمي و تخصصي كارآگاهان مشخص شد كه فرد يا افراد ناشناسي از حساب هاي بانكي مردم بدون اطلاع آنها به صورت اينترنتي سرقت كرده و وجوه سرقتي را از طريق درگاه خريد اينترنتي يكي از سايت هاي فروش گوشي هاي تلفن همراه مصرف كرده و با پرداخت مبلغ آن گوشي هاي مدل بالاي تلفن همراه مورد نظر خود را به صورت پيك دريافت مي كنند.

رئیس فتا اصفهان ادامه داد: با تلاش ماموران اين پليس سرانجام دو نفر در اين رابطه دستگير كه در بررسي سوابق آنها مشخص شد كه هر دو چندين فقره سابقه كيفري در زمينه تهيه و ساخت سايت هاي فيشينگ در اينترنت و برداشت غير مجاز از حساب مردم هستند و تا كنون به حساب 180 نفر دستبرد زده اند.

به گفته مرتضوی متهمان از مهرماه سال 92 تا كنون توسط كارآگاهان پليس فتاي استان هاي گيلان، مركزي و اصفهان تحت تعقيب بودند .این افراد به منظور عدم شناسايي خود با استفاده از سرويس اينترنت يكي از هتل ها از فروشگاه هاي اينترنتي گوشي تلفن همراه گوشي هاي مويابل گرانقيمت را خريداري و گوشي ها را در مكان هاي مختلفي تحويل گرفته و سپس آنها را زير قيمت به فروش مي رساندند تا از اين طريق به منافع مادي خود برسند .

رييس پليس فضاي توليد و تبادل اطلاعات اصفهان با بيان اينكه مالباختگاني كه از آنها سرقت شده از موضوع بي اطلاع بودند اظهار داشت: خوشبختانه با دستگيري اين مجرمان حرفه اي از دستبرد به حساب هاي بانكي بسياري از افراد ديگر جلوگيري شد.:متهمان پس از اينكه به ارتكاب كلاهبرداري اينترنتي از طريق فيشينگ و برداشت غير مجاز از حساب بانكي 180 نفر از مردم اعتراف كردند جهت سير مراحل قانوني به مراجع قضايي تحويل و با قرار صادره روانه زندان گرديدند.