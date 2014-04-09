شعار اعتدال انقلابی گری را کمرنگ نکند/ برخی اعضای دولت هنوز مشغول کار تجاری هستند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی حسین نجابت نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در نطق میان دستور با گرامیداشت روز ملی فناوری هسته ای گفت: این روزها یادآور تلاش ها و مجاهدت های آزادمردان و دانشمندان جوانی است که در سال های سخت تحریم که البته مربوط به سال های اخیر هم نیست توانستند ما را و کشور عزیزمان را به جرگه کشورهای صادرکننده صنعت هسته ای وارد کنند و بالاخره نقش بی بدیل شهدای عزیز هسته ای که جان بر کف توانایی های جوان مسلمان را به رخ جهانیان کشیده اند را پاس می داریم.

این نماینده مجلس ادامه داد: شهیدانی چون استاد شهید دکتر شهریاری که با تکیه بر ایمان و توکل کم نظیر توانست صفحات 20 درصد غنی شده را که نیاز کشور برای تولید رادیوداروها بود را در حدود 1.5 سال تولید کند و بینی تمامیت خواهان بین المللی را به خاک بمالد.

نجابت گفت: این روزها در بعضی از روزنامه های زنجیره ای و حتی در حواشی دولت برخی این سوال را مطرح می کنند که آیا صنعت هسته ای این قدر می ارزد که ما برای آن این هزینه گزاف را پرداخت کنیم؟ در پاسخ باید گفت اگر صنعت هسته ای و تلاش جوانان خود را در این حوزه به تولید چند کیلو سوخت برای نیروگاه تعریف کنیم حتماً این هزینه قابل توجیه نیست اما اگر واقعی تحلیل کنیم و ببینیم که در پرتو رشد و توسعه صنعت هسته ای کشور از نظر فناوری وارد حوزه میکرو و نانو می شود و اگر بفهمیم با تکیه بر خلاقیت و فناوری نیروهای داخلی توانسته ایم برداشت اورانیوم از مخازن و فرآوری محصولات و تولید سانتریفیوژهایی که قطعات آن در داخل کشور تولید می شود و اگر توجه کنیم که با چرخش یک سانتریفیوژ به میزان بیش از 950 دور در ثانیه باید به عالی ترین سطح از فناوری، مهندسی مواد در متالوژی، الکتروتکنیک، متالیک، فیزیک و شیمی، آی تی و نرم افزارهای کنترل سیستم برسیم و از همه مهمتر اگر توجه کنیم که غرور ملی برای جوانان ما در پرتو این صنعت چگونه شکل می گیرد آن گاه عوامفریبی نمی کنیم و به جای نوشتن مار عکس مار را نمی کشیم و از پشت به حرکت علمی کشور خنجر نزده و این حرکت عظیم انقلابی را تخطئه نمی کنیم.

نجابت گفت: اگر توجه کنیم که در کنار این صنعت صنایعی همچون صنعت سلول های بنیادی، هوافضا، صنعت موشکی و فناوری های پیشرفته ای در این کشور شکل گرفته که همگی از ارکان قدرت ملی است، آن گاه خواهیم فهمید که این صنعت ارزان به دست نیامده که آن را ارزان بفروشیم و همه درک خواهیم کرد که این صنعت، صنعت ملی است و نباید تنگ نظرانه و جناحی با آن برخورد کنیم.

وی ادامه داد: امروز سالگرد شهادت شهید آوینی سید شهیدان اهل قلم است، بزرگ مرید که ثابت کرد می توان پوسته های پوشالی و مادی ادبیات لیبرالیسم را شکست و با تکیه بر ارزش های دینی در حوزه هنر هنرمندانه نقش آفرین شد.

نجابت افزود: مردی که پزهای روشنفکرمآبانه برخی از اهالی هنر را بر باد داد و خود جاودانه شد و شاهدی شد تا کسی نتواند ادعا کند که نمی توان با اندیشه ناب دینی هنر فاخر تولید کرد.

این نماینده مجلس با اشاره به 21 فروردین به عنوان سالگرد شهادت سپهبد علی صیاد شیرازی گفت: این شهید انسانی فهیم، جان بر کف و با بصیرت بود که غرور ملی را به نیروهای ارتش، نیروهای مسلح و همه ما ارزانی کرد، چقدر دردناک و پرغصه است که نتوانستیم سرگذشت این ستارگان تابناک را در قالب هنری همچون فیلم و رمان به درستی به نسل های آینده منتقل کنیم.

وی در ادامه با بیان این که دو نکته به عنوان تذکر به دولت تقدیم می کنم ادامه داد: به آقای روحانی عرض می کنم که جناب آقای رئیس جمهور اعتدال به عنوان راهبرد شما سرلوحه کارتان قرار گرفت، این مفهوم حتماً باید تعریف و تبیین شود نباید داستان دوم خرداد و مقوله اصلاح طلبی و اصلاحات تکرار شود.

نجات افزود: یادمان نرفته در آن دوران تحت عنوان اصلاح طلبی و اصلاحات هر کس و هر ناکسی هر اندیشه درست و نادرستی را به عنوان اصلاح طلبی به خورد جامعه داد و آشوبی در حوزه اندیشه ایجاد کرد که نتیجه آن منتهی به وقایع سال های 78 شد.

وی گفت: نکند خدایی ناکرده در پرتو اعتدال، انقلابی گری رها شود و هر حرکت انقلابی با انگ افراط و تفریط و خشونت گرایی منکوب گردد.

این نماینده مجلس گفت: اگر اعتدال بازگشت به آرمان های امام و منویات رهبری است 100 درصد پذیرفته شده است، اگر اعتدال بیانگر این شعار امام است که امریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند قابل قبول است و خلاصه نباید اجازه داد که هر اندیشه انقلابی در پرتو اعتدالگرایی منکوب شود و اعتدالگرایی به تسامح و محافظه کاری تبدیل شود.

وی افزود: در هیچ کدام از دولت های بعد از انقلاب یعنی دولت جنگ، دولت آقای هاشمی، دولت آقای خاتمی و دولت آقای احمدی نژاد مرسوم و متعارف نبوده که دولتمردان کاری غیر از انجام وظایف متعارف داشته باشند.

نجابت گفت: مشاهده می کنیم که برخی از دولتمردان شما معدودی از وزرا، تعدادی از معاونین وزرا و مشاورین ایشان که در زمان دولت های قبلی به کارهای تجاری مشغول بوده و صاحب سهام یا مشارکت در شرکت ها داشتنت هنوز این شرکت ها را رها نکردند.

وی با بیان اینکه من کسی را متهم نمی کنم ادامه داد: تردید نکنید که این یک زمینه فساد است، شما باید قاطعانه تکلیف را روشن کنید. این ها یا باید کار دولتی را انجام دهند و یا این که به بخش غیردولتی بپردازند.

نماینده مردم تهران خاطرنشان کرد: از قوه قضائیه و رئیس قوه قضائیه به خاطر موضع گیری در برابر فتنه و فتنه گران و کسانی که تلاش می کنند فتنه و فتنه گری را کمرنگ کنند تقدیر و تشکر می کنند.