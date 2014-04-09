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۲۰ فروردین ۱۳۹۳، ۱۱:۱۲

حجت الاسلام میرعمادی:

آموزش و پرورش، دانشگاهها و حوزه های علمیه برای تحقق شعار سال نقش آفرینی کنند

آموزش و پرورش، دانشگاهها و حوزه های علمیه برای تحقق شعار سال نقش آفرینی کنند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد گفت: اگر در حوزه فرهنگ می خواهیم گام های جدی و اساسی برداریم مخاطب ما باید آموزش و پرورش، دانشگاهها و حوزه های علمیه باشند چرا که این سه بخش می توانند فرهنگ را اصلاح، جهت دهی و هدایت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی شامگاه سه شنبه در جلسه ستاد هماهنگی برنامه های فرهنگی به منظور تحقق شعار سال در حوزه فرهنگ دینی اظهار داشت: مقام معظم رهبری در نامگذاری امسال احساس کردند دو جبهه ای که امروز دشمن علیه کشورمان وارد عمل شده دو حوزه اقتصاد و فرهنگ است.

وی با بیان اینکه رهبرفرزانه انقلاب طی سالهای اخیر روی حوزه اقتصاد تاکید جدی داشته اند، عنوان کرد: آنچه در نامگذاری شعار امسال قابل توجه و مهم بود حساسیتی بود که رهبری روی حوزه فرهنگ داشتند.

ریشه همه مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ... حوزه فرهنگ است

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه حوزه فرهنگ، حوزه گسترده ای بوده و اساس همه برنامه ها در جامعه اسلامی این حوزه است، عنوان کرد: ریشه و بستر همه مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ... در حوزه فرهنگ است.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه فرهنگ در تمام شئون زندگی انسان نقش دارد، ادامه داد: از آغاز آفرینش انسان خداوند فرهنگ را اساس قرار داده و بعثت پیامبران نیز برای بیان مسائل فرهنگی، اخلاقی، اجتماعی و اعتقادی بوده است.

وی با اشاره به تعبیر رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه فرهنگ به مثابه هوا برای زندگی انسان و جامعه است، عنوان کرد: اگر مسائل و مشکلات مربوط به این بخش حل شود مسائل سایر بخشها نیز رفع خواهد شد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه در مواجهه با طرح موضوع فرهنگ در شعار سال باید خودمان را در درجه اول مخاطب فرمایشات رهبری بدانیم، افزود: در این راستا باید برنامه ریزی برای تقویت فرهنگ دینی در استان صورت گیرد.

دشمن سه حوزه اعتقادات دینی، اخلاق اجتماعی و ارزشهای انقلابی را هدف گرفته است

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه فرهنگ دینی ما مظلوم و مهجور است، ادامه داد: نمونه این موضوع را می توان در وضعیت رعایت حجاب و عفاف در جامعه، نماز اول وقت، پایبندی به مسائل اخلاقی و ... دید.

وی با بیان اینکه بیش از 80 هزار رسانه اینترنتی نزدیک به 150 میلیون مقاله را علیه مسائل دینی، اسلامی و شیعی در فضای مجازی منتشر کرده اند، عنوان کرد: این هجمه در راستای اسلام هراسی و شیعه هراسی در دستور کار دشمنان قرار گرفته است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد هدف این تهاجم را سه حوزه اعتقادات دینی، اخلاق اجتماعی و ارزشهای انقلابی دانست و گفت: متزلزل کردن اعتقادات دینی، ترویج فساد و بی بند و باری و نادیده گرفتن دستاوردهای انقلاب اسلامی از جمله اهداف دشمن در این تهاجم است.

ضرورت بررسی و آسیب شناسی مسائل فرهنگی لرستان

حجت الاسلام میرعمادی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر ضرورت بررسی و آسیب شناسی مسائل فرهنگی در استان یادآور شد: در این راستا باید ضمن شناسایی چالشهای فرهنگی در راستای تدوین راهکارها گام برداریم.

وی با بیان اینکه انتظار می رود که دستگاههای فرهنگی به خصوص در حوزه فرهنگ دینی و دانشگاهها برای تحقق شعار سال پیشقدم باشند، یادآور شد: آموزش و پرورش، دانشگاهها و حوزه های علمیه اساس اصلاح و تغییرات فرهنگی در جامعه محسوب می شوند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه این سه بخش باید برای تحقق شعار سال نقش آفرینی کنند، افزود: اگر در حوزه فرهنگ می خواهیم گام های جدی و اساسی برداریم مخاطب ما باید آموزش و پرورش، دانشگاهها و حوزه های علمیه باشند چرا که این سه بخش می توانند فرهنگ را اصلاح، جهت دهی و هدایت کنند.

کد مطلب 2267272

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