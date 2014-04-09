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۲۰ فروردین ۱۳۹۳، ۱۱:۳۹

کشف آثار باستاني هزاره اول قبل از میلاد در يک خانه فساد شهرستان قدس

کشف آثار باستاني هزاره اول قبل از میلاد در يک خانه فساد شهرستان قدس

قدس - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامي قدس از کشف چهار عدد اشياي عتيقه و آثار باستاني و تاريخي با قدمت طولاني در يک خانه فساد خبر داد.

سرهنگ حجت الله کرمي زند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ماموران پليس امنيت عمومي شهرستان در پي کسب اخباري مبني بر نگهداري و فروش اشياء عتيقه و آثار باستاني توسط فردي ساکن شهر قدس در منزل خود، موضوع را به صورت ويژه در دستور کار خود قرار دادند.

این مسئول ادامه داد: پس از انجام تحقيقات و حصول اطمينان، با تشکيل يک تيم عملياتي و هماهنگي با مقامات قضايي، شخص مورد نظر در يک عمليات غافلگيرانه در يک خانه فساد  کشف و نگهدارنده آن دستگير شد.

وی افزود: پس از بازجويي از متهم دستگير شده، وي به وجود اشياء عتيقه در منزل خود اعتراف کرد که در بازرسي انجام شده يک کيف و يک کارتون حاوي انواع آثار باستاني و عتيقه در داخل اتاق خواب وي که بصورت کاملاً حرفه­اي در قسمت کمد ديواري جاسازي شده بود، کشف شد.

کرمی زند یادآور شد: این عتیقه ها شامل قدح سفالی و سرنیزه مفرغی و صفحه فلزی سبز رنگ از جنس مفرغ و آخوری کوچک سفالی مربوط به هزاره اول قبل از میلاد  می باشد که اموال مکشوفه تحویل اداره میراث فرهنگی شد.

کد مطلب 2267292

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