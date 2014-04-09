به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر رشید، در جلسه کمیته امنیتی و انتظامی ستاد هدفمندی یارانه های استان با اشاره به اجرای مرحله نخست قانون هدفمندی یارانه ها اظهار داشت: بایستی تمام دستگاه های اجرایی با استفاده از تجارب گذشته و بهره گیری از نقاط قوت و رفع ضعف های آن، برای اجرای این مرحله نیز آمادگی کامل داشته باشند.

وی افزود: زیرساخت های لازم جهت ثبت نام متقاضیان در سامانه refahi.irفراهم شده و طبق جدول زمانی اعلام شده از سوی ستاد هدفمندی یارانه‌ها ثبت نام انجام خواهد شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی گفت: منابع حاصل از انصراف داوطلبانه مردم از دریافت یارانه در حوزه تولید، بهداشت و درمان و توسعه ی عمران کشور هزینه خواهد شد.

گفتنی ست در این جلسه چالش های امنیتی، انتظامی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها در استانن بررسی شد.