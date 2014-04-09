گزارش تصویری - تشریحی از حضور نوجوان خارج شده از کما کنار رونالدو

به گزارش خبرگزاری مهر، این نوجوان 14 ساله سال گذشته در حال دوچرخه سواری در یک سانحه رانندگی به حالت کما رفت و سه ماه در حالت بیهوشی به سر برد. والدین وی که از علاقه پسرشان به رئال مادرید اطلاع داشتند، ملحفه باشگاه اسپانیایی را به بیمارستان بردند و حتی بازی‌های رئال مادرید را از طریق هدفن برای پسرشان پخش کردند.

شگفت انگیز اینکه دیوید در 18 نوامبر سال گذشته پس از گل کریستیانو رونالدو مقابل سوئد در پلی آف جام جهانی چشمان خود را گشود و پس از روند بهبودی سریع، ظرف یک ماه به خانه بازگشت.

زمانی که رونالدو از طریق روزنامه لهستانی FAKT به این موضوع پی برد ترتیبی داد تا "داوید پاولاژیک" برای تماشای بازی رئال مادرید- دورتموند در ورزشگاه "سانتیاگو برنابئو" حضور پیدا کند. این نوجوان به همراه پدر و مادرش در مادرید حضور پیدا کرد و در بخش VIP ورزشگاه برنابئو بازی این تیم را به نظار نشست. رونالدو همچنین یک نسخه از پیراهن امضا شده خود را به این نوجوان اهدا کرد.



"داوید پاولاژیک" در بیمارستانی در لهستان



" پاولاژیک" در حال ورود به زمین "سانتیاگو برنابئو"



" پاولاژیک" در ملاقات با پرس، رئیس باشگاه رئال



"داوید پاولاژیک" در حال انتخاب لباس رونالدو از فروشگاه رئال مادرید











عکس خانوادگی در "سانتیاگو برنابئو"



بازگشت به لهستان با پیراهن رونالدو



" پاولاژیک" در کنار خانواده