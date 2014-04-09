80 هنرمند کرمانشاهی به مزار آیت الله نجومی ادای احترام کردند/ دیدار با نماینده ولی فقیه در استان

به گزارش خبرنگار مهر، 80 هنرمند کرمانشاهی به همراه مسئولین فرهنگی استان کرمانشاه به مناسبت نخستین روز از هفته هنر اسلامی با حضور بر سر مزار حضرت آیت الله سید مرتضی نجومی، فقیه و هنرمند کرمانشاهی به مقام شامخ این عالم جلیل القدر ادای احترام کردند.

آیت الله سید مرتضی نجومی فقیه و عالم کرمانشاهی بود که استاد چیره دست خوشنویسی جهان اسلام بود و امروز به عنوان نماد هنر اسلامی استان تجلیل شد.

همچنین هنرمندان کرمانشاهی با حضور در بخش آی سی یو بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه در این روز با احمد عزیزی شاعر اهل بیت (ع) دیدار و برای وی آرزوی سلامتی کردند.

همچنین هنرمندان کرمانشاهی به همراه خانواده آیت الله نجومی به دیدار نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه رفتندکه در این دیدار آیت الله علما طی سخنانی از هنرمندان کرمانشاهی تجلیل و توجه ویژه به بعد اسلامی هنر را مورد تأکید قرار داد.

گفتنی است برگزاری نمایشگاه کاریکاتور در هنرستان هنرهای زیبای کرمانشاه نیز جزیی از این برنامه های امروز بود.

بر اساس اعلام حوزه هنری استان کرمانشاه برپایی نمایشگاه در محل مسجد جامع و حضور هنرمندان در نماز جمعه و سخنرانی رییس حوزه هنری پیش از خطبه های نماز جمعه از برنامه های 22 فروردین ماه سال جاری خواهد بود.

همچنین در روز 25 فروردین کارگاه یک روزه پوسترسازی در محل هنرستان هنرهای زیبا برپا خواهد شد که به برگزیدگان آن جوایز نفیسی اهدا می شود.

در بیست و پنجم فروردین همایش هنر انقلاب برگزار خواهد شد که از جمله برنامه های ویژه این همایش اجرای نمایش خط سرخ از گروه کلهر حوزه هنری است.

همچنین اجرای کلیپ از حضرت آیت الله نجومی و اجرای تیزرهایی از هنرمندان نامی استان را در این روز خواهیم داشت. سرکشی و عیادت از هنرمندان در بستر بیماری و یا ناتوان از حضور در اجتماع از جمله برنامه های پیش بینی شده در این روز خواهد بود.

از دیگر برنامه های پیش بینی شده در طول این ایام، پخش برنامه در قالب روایت فتح و برنامه های حوزه هنری در گرامیداشت روز هنر انقلاب و هفته انقلاب اسلامی خواهد بود.

دیدار مسئولان فرهنگی و هنرمندان با استاندار از دیگر برنامه های این هفته است.