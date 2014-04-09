توضیحات آموزش و پرورش درباره تحصیل دانش آموزان شین آبادی

مسعود ثقفی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: آموزش و پرورش شهر تهران یکی از بهترین معلمان خود را برای آموزش به دانش آموزان شین آباد همزمان با طی کردن روند درمان در نظر گرفته است و براساس گزارش های دریافتی معلم مورد نظر از تاریخ 10 آذر تا 30 بهمن ماه 92 در گروه های سه نفره به دانش آموزان تحت مراقبت آموزش می داده است.

وی با بیان اینکه دوران آموزش به این دانش آموزان 80 روز بوده است، افزود: در برخی موارد حتی معلم بعد از عمل جراحی در مرکز اقامتی دانش آموزان در باشگاه فرهنگیان حاضر شده و به رغم داشتن شرایط بسیار سخت دانش آموزان در روزهای پس از عمل، آموزش به آنها را برای آنکه دانش آموزان از سایر هم کلاسی های خود عقب نباشند انجام می داده است.

ثقفی با اشاره به گلایه پدر یکی از شاگردان گفت: فضای آموزشی برای این دانش آموز نیز فراهم بوده است، اما پدر این دانش آموز به دلیل مشکلات شخصی مجبور بوده که یک روز پس از عمل تهران را به سمت تبریز ترک کند و به این دلیل حتی به فرزندش اجازه شرکت در کلاسهای گروهی را نداده است.

رئیس روابط عمومی آموزش و پرورش شهر تهران تصریح کرد: به رغم تمام این گلایه ها، آموزش و پرورش شهر تهران آموزش به این دانش آموزان را وظیفه خود می داند و ما آمادگی کامل داریم که همچنان کلاسهای گروهی برای دانش آموزان برگزار شود تا والدین این دانش اموزان دغدغه و نگرانی از وضعیت تحصیلی فرزندانشان نداشته باشند.