دستور توقف همکاری رژیم صهیونیستی با تشکیلات خودگردان فلسطین صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی به تمامی وزارتخانه های این رژیم دستور داد که تمامی همکاری مدنی و اقتصادی خود را با تشکیلات خودگردان فلسطین متوقف کنند.

وی اعلام کرد که در پی بی نتیجه بودن مذاکرات سازش با تشکیلات خودگردان فلسطین این تصمیم را اتخاذ کرده است.

مذاکرات سازش میان تشکیلات خودگردان فلسطین و رژیم صهیونیستی به دلیل سیاست های این رژیم متوقف شده است و مقامات تشکیلات خودگردان فلسطین ادامه آن را منوط به شروطی همچون آزادی هزار و 200 فلسطینی و توقف شهرک سازی کرده اند. مقامات صهیونیست نیز اعلام کرده اند در صورت موافقت تشکیلات خودگردان فلسطین با ادامه مذاکرات سازش، چهارمین گروه از اسرای قدیمی فلسطین را آزاد خواهند کرد.

مذاکرات سازش قرار است پس از مهلت 9 ماه که از سوی طرفین تعیین شده بود در اواخر ماه آوریل به پایان برسد.