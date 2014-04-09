به گزارش خبرگزاری مهر، فرشید فلاح، در آغاز هفته هنر و انقلاب اسلامی با گرامی داشت یاد و خاطره هنرمندان شهید، فرهنگیان و اهل قلم شهید گفت: آغاز هفته هنر و انقلاب اسلامی با سال گشت شهادت سید شهدا اهل قلم سید مرتضی آوینی مقارن است و این آغازنکویی برای این هفته است.

مدیرکل ارشاد با اشاره به ویژگی های شهید آوینی افزود: اگر هنر انقلاب اسلامی را تجسم عینی در شهید آوینی بدانیم . هنرآن توجه به معیارهای انسانی است چند بعدی بودن شخصیت شهید آوینی هنری است که هم شهید آوینی داشته و هم هنر انقلاب اسلامی.

وی ادامه داد:در کنار همه فعالیت های این شهید خبرنگاری و فیلمسازی در مناطق مرحوم ویژگی این شهید است و همین چند بعدی بودن را می‌توان ویژگی‌های این شهید و همین طور توجه به معیارهای انسانی ویژگی های این هنر انقلاب اسلامی و هنرمندان دانست.

فلاح تصریح کرد: کرمانی ها از پیشگامان انقلاب هستند انقلاب ما انقلاب فرهنگی بوده است شخصیت های اصلی انقلاب اسلامی شخصیت های فرهنگی اند و کرمانی ها با تقدیم چهره های شاخص به انقلاب اسلامی و شخصیت های بارزی که کرمانی‌ها در مردان انقلاب دارند در انقلاب و فرهنگ و هنر انقلاب نقش به سزایی داشته‌اند.

مدیرکل ارشاد با اظهار به اینکه هنرمندان کرمانی در عرصه انقلاب آثار فاخری را در هنر انقلاب ارائه داده اند گفت: فیلم شیار 143 یکی از مصادیق هنرانقلاب اسلامی است این فیلم در کل کشور توانسته به عنوان یکی از مصادیق هنر انقلاب بدرخشد و به زودی در کرمان به نمایش گذاشته می شود.