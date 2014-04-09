اولویت کاری در معاونت مالی متنوع سازی درآمدهای شهر است

به گزارش خبرگزاري مهر، سیددادوش هاشمی با اشاره به سوابق خود در حوزه اقتصاد عنوان کرد: من در سازمان برنامه و بودجه پیشین سال ها به عنوان کارشناس فعال بودم و به نوعی در این حوزه پله پله بالا آمدم.

هاشمی با اشاره به لزوم افزایش درآمدهای پایدار شهر عنوان کرد: در حوزه درآمدهای پایدار باید طبق برنامه های بالادستی پیش رویم.

وی تاکید کرد: شهر تهران دارای منابع فراوانی است که باید شناسایی شوند تا بتوان به وسیله آن امکانات و خدماتی در شان شهروندان تهرانی به آن ها ارائه شود.

هاشمی از برون سپاری خدمات به عنوان یکی دیگر از اولویت های خود نام برد و گفت: برون سپاری بعضی از امور باعث شفاف سازی و روانسازی کارها می شود .

وی همچنین اظهار داشت: سلامت اداری مثل گذشته یکی از مهمترین اولویت های ما خواهد بود و به هیچ عنوان از آن کوتاه نمی آییم.

وی شفاف سازی مالی را یکی از مهمترین فعالیت های شهرداری تهران در سال های اخیر دانست و تصریح کرد : در بحث شفاف سازی کارهای بسیاری صورت گرفته است که باید حفظ و ارتقا داده شود.

هاشمی مدیریت جهادی را نماد و نشان شهرداری تهران دانست و گفت: فعالیت های شهرداری تهران در حوزه های مختلف نمونه و نماد اصلی مدیریت جهادی است.