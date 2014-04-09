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۲۰ فروردین ۱۳۹۳، ۱۲:۵۸

معاون شهردار تهران:

اولویت کاری در معاونت مالی متنوع سازی درآمدهای شهر است

اولویت کاری در معاونت مالی متنوع سازی درآمدهای شهر است

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران اولویت کاری خود در شهرداری پایتخت را ایجاد درآمدهای متنوع برای شهر دانست.

به گزارش خبرگزاري مهر، سیددادوش هاشمی با اشاره به سوابق خود در حوزه اقتصاد عنوان کرد: من در سازمان برنامه و بودجه پیشین سال ها به عنوان کارشناس فعال بودم و به نوعی در این حوزه پله پله بالا آمدم.

هاشمی با اشاره به لزوم افزایش درآمدهای پایدار شهر عنوان کرد: در حوزه درآمدهای پایدار باید طبق برنامه های بالادستی پیش رویم.

وی تاکید کرد: شهر تهران دارای منابع فراوانی است که باید شناسایی شوند تا بتوان به وسیله آن امکانات و خدماتی در شان شهروندان تهرانی به آن ها ارائه شود.

هاشمی از برون سپاری خدمات به عنوان یکی دیگر از اولویت های خود نام برد و گفت: برون سپاری بعضی از امور باعث شفاف سازی و روانسازی کارها می شود .

وی همچنین اظهار داشت: سلامت اداری مثل گذشته یکی از مهمترین اولویت های ما خواهد بود و به هیچ عنوان از آن کوتاه نمی آییم.

وی شفاف سازی مالی را یکی از مهمترین فعالیت های شهرداری تهران در سال های اخیر دانست و تصریح کرد : در بحث شفاف سازی کارهای بسیاری صورت گرفته است که باید حفظ و ارتقا داده شود.

هاشمی مدیریت جهادی را نماد و نشان شهرداری تهران دانست و گفت: فعالیت های شهرداری تهران در حوزه های مختلف نمونه و نماد اصلی مدیریت جهادی است.

کد مطلب 2267379

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