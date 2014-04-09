به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم که به دعوت سفارت جمهوری اسلامی ایران در اتریش برگزار شد، وزیر امور خارجه کشورمان طی گزارش کوتاهی از روند توافق هسته ای اظهار داشت: اگر فردی در دنیا گمان کند که ملت ایران به دلیل فشار اقتصادی به مذاکرات روی آورده است، قطعا در تحلیل خود خطا کرده است . ملت ایران مذاکره را بر اساس روحیه متعادل و تمایل خود به تعادل و تعامل انتخاب کرده است. همین مردمی که تعامل و اعتدال را انتخاب کرده اند نمی پذیرند که کسی در دنیا با زبان تحکم با آنها سخن بگوید و این به دلیل عمق تاریخی این ملت است.



وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: مبنای قدرت ایران اسلامی در دنیای امروز آن است که باور دارد از زمینه های فرهنگی برخوردار است که می تواند برای دنیا سخن قابل گفتن داشته باشد. آنچه که باعث می شود به ما به عنوان منادیان گفتگو و تعامل احترام بگذارند، همین است که ما بر پایه یک باور فرهنگی عمیق که مبتنی بر سنن ایرانی ماست، ایستاده ایم و از این منظر با دنیا گفتگو می کنیم.



وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه سخنان خود با اشاره به سرمایه عظیم متشکل از ایرانیان خارج از کشور اظهار داشت: معتقدم که در حوزه سیاست خارجی یکی از مهم ترین ابزارهای پیشبرد عزتمندانه اهداف سیاست خارجی ما، ایرانیان مقیم خارج هستند و ما معدودی از کشورهای جهان را سراغ داریم که چنین سرمایه عظیمی را در اختیار داشته باشند. نگاه ما به هم وطنان خارج از کشور به عنوان یک سرمایه بزرگ برای کشور است و این دیدگاه در داخل و خارج باید تقویت شود. من با تمام وجود باور دارم که این جامعه یک سرمایه بزرگ برای کشور است ؛ این سرمایه در هر کجا که هست به طور متوسط با سوادترین، با فرهنگ ترین و موثرترین اقلیت های موجود در کشور محل اقامت خود هستند اما تلاش سازمان یافته و موثری تا کنون برای آنکه این سرمایه بزرگ در خدمت اهداف و منافع ملی کشور مورد استفاده قرار گیرد، نشده است .



وزير امور خارجه كشورمان افزود : هیچ کس و هیچ سیاستمداری نبايد فکر کند که سخن گفتن علیه ایران برایش بی هزینه است. این جمعیت ایرانی بزرگ ، فرهیخته، ثروتمند و موثر باید در این مورد حول منافع ملی کشور حرکت کند. اگر چنین شود کسی جرات نخواهد کرد با هزینه کردن از ایران با دیگران معامله کند ما و شما نباید چنین اجازه ای را به هیچ کشوری بدهیم.



پیش از سخنان وزیر امور خارجه، تاجیک سفیر جمهوری اسلامی ایران در اتریش ضمن خوش آمدگویی به مهمانان و وزیر امور خارجه گزارش کوتاهی از خدمات ارائه شده به جامعه هم وطنان مقیم اتریش ارائه داد. پس از پایان سخنان ظریف نیز برخی از اندیشمندان حاضر به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.