فوتبال خوزستان در حال احیا است

به گزارش خبرنگار مهر، علی کفاشیان پیش از ظهر امروز در مجمع انتخاب رئیس هیئت فوتبال استان خوزستان اظهار کرد: خوزستان امید فوتبال ایران و آسیا است ولی بروز جنگ تحمیلی باعث شد فوتبال این استان کمی افول کند حال اما مشاهده می کنیم که با برنامه ریزی های انجام شده، فوتبال خوزستان در حال احیا شدن است.



وی افزود: با توانمندی بالایی که در ورزش استان وجود دارد می توان امیدوار بود که ورزش خوزستان دوباره در سطح کشور به موفقیت خود ادامه دهد. اکنون نیز رگه هایی از این موفقیت در فوتبال خوزستان و سایر رشته های ورزشی قابل دیدن است.



کفاشیان با تبریک صعود تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان به لیگ برتر باشگاه های کشور عنوان کرد: این تیم با تلاش خوبی به لیگ برتر رسید و ما این وضع را به فال نیک می گیرم زیرا این امر نشان دهنده توسعه فوتبال در نقاط مختلف خوزستان است.



وی با بیان اینکه فدراسیون فوتبال نگاه ویژه ای به فوتبال در خوزستان دارد، گفت: انتظار داریم اهالی ورزش و فوتبال در استان دست به دست هم دهند تا شاهد ارتقای بیش از پیش فوتبال در این استان باشیم و در این راه فدراسیون فوتبال نیز از هیچ کمکی دریغ نخواهد کرد.



رئیس فدراسیون فوتبال کشور با بیان اینکه طبق آماری که در اختیار داریم، خوزستان یکی از قوی ترین استانهای کشور در بحث فوتبال است، عنوان کرد: فوتسال در این استان نیز به خوبی رشد کرده به گونه ای که اکنون برای نمونه بانوان خوزستانی به خوبی در تیم ملی فوتسال بانوان کشور در حال فعالیت هستند.



کفاشیان با بیان اینکه لازم است تلاش هایی برای فراهم سازی امکانات زیرساختی در استان انجام شود، گفت: با این کار می توان برخی میزبانهایی مهم فوتبال کشور را به این استان داد. ضمن اینکه لازم است سرمایه گذاری های بیشتری در فوتبال استان انجام شود.



به گزارش خبرنگار مهر، در رای گیری انجام شده در این مجمع، کاظم طالقانی به عنوان رئیس هیئت فوتبال استان خوزستان انتخاب شد.











