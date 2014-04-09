حذف خوزستان از میزبانی جام ملتهای آسیا 2019 به دلیل کمبود هتل

به گزارش خبرنگار مهر فرامرز کیانی زاده صبح امروز در محل تربیت بدنی استان خوزستان عنوان کرد: قرار است ایران برای 2019 میزبان مسابقات فوتبال شود و طی جلساتی که با وزیر مربوطه داشتیم خوزستان از میزبانی این مسابقات حذف شد و یکی از دلایل حذف کردن خوزستان نداشتن هتل بود و طی جلساتی که با وزیر داشتیم برای دفاع از استان مواردی بیان شد و این تقاضا را داریم که خوزستان یکی از استان های میزبان باشد.



وی افزود: استان خوزستان در عرصه فوتبال و ورزش حدود یک قرن تجربه دارد و نزدیک به چهل تیم را در لیگ های مختلف دارا است و حدود 65 تیم منطقه ایی در سطح استان دارد و تا سال 2019 استادیوم فولاد تکمیل خواهد شد و طبق قول وزیر و آقای کفاشیان چنانچه میزبانی این بازی ها به کشور ایران داده شود خوزستان یکی از استان های میزبان خواهد بود و امیدواریم روز جمعه فولاد خوزستان در بازی خود پیروز شده و پیروزی را برای استان به ارمغان آورند.



مدیر کل تربیت بدنی و ورزش جوانان استان خوزستان ادامه داد: از آقای طالقانی زاده به عنوان رییس جدید هیئت فوتبال استان خوزستان می خواهیم برنامه ریزی های مناسبی داشته باشند و ورزش خوزستان را به آنجایی برسانند که لایق آن است.



کیانی زاده بیان کرد: وضعیت استان در تیم های ملی بزرگسالان بسیار ضعیف و نگران کننده است و باید به مقطعی برسیم که در تیم های ملی سه تا چهار بازیکن از استان داشته باشیم. از اعضا مجمع فوتبال خوزستان این درخواست را داریم که جلسات متعددی را داشته باشند و مصوبات و اقدامات را بررسی کنند.



وی تصریح کرد: توجه به ورزش بانوان خصوصا فوتبال باید از اولویت های هیئت فوتبال باشد و اعضا مجمع نیز باید در تصمیم گیری ها فعال و تأثیر گذار باشند.



مدیر کل تربیت بدنی و ورزش جوانان استان خوزستان در خصوص درخواست رییس هیئت فوتبال استان خوزستان مبنی بر تفویض اختیارات خزانه داری، هیئت بازرسان گفت: برای تفویض اختیارات جدید باید نواب خود را مشخص کرده و جلسه دیگری با حضور اعضا مجمع تشکیل شود و در مورد آن بحث شود.