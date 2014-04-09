وضعیت مدیریتی در فرمانداری زنجان مورد بی اعتنایی واقع شده است

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید انصاری ظهر چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه فرماندار شهرستان زنجان، افزود: متاسفانه در این نهاد هیچ گاه نگاه جدی وجود نداشته است و به صورت حاشیه ای به آن نگاه شده و افرادی آمده اند و رفته اند و حاصل کار برنامه ریزی این شهرستان بی نتیجه بوده است.

وی اظهار داشت: طول دوره مدیریت در این شهرستان کمتر از 13 ماه است و این اتفاق در دستگاههای دیگر هم وجود دارد.

استاندار زنجان، گفت:مردم ساده ترین در خواست ها را به استانداری می آورند و فرمانداری مورد اعتماد مردم نبوده است.

انصاری، تاکید کرد: در ساختار سیاسی کشور برای مرکز استان فرمانداری پیش بینی کردیم تا برنامه ریزی های مربوط به شهرستان را توسط شواری اداری شهرستان عهده دار شود و وقت شان را صرف امور خاص خود کنند و در این میان لازمه تحقق این امر این است که دستگاههای اجرای مرکز استان نهادهای شهرستانی خود را تقویت کنند.

استاندار زنجان یادآورشد: شهرستان زنجان به عنوان پیشانی استان است بنابراین توجه به مسائل توسعه ای آن بسیار حائز اهمیت است چرا که هر کاری در مرکز استان انجام شود شهرستانها هم الگو برداری می کنند.

انصاری افزود: سطوح آموزش ما در مرکز استان مستقر است ومردم از آن بهره مند می شوند بنابراین اگر این آموزش ها قوی و باکیفیت باشد شهرستانهاهم از آن الگو استفاده می کنند.

وی تصریح کرد: نوع اداره امور در شهرستان زنجان و مدیریتی که در دستگاههای اجرایی و هماهنگی اجرا می شود به تبع در شهرستانها هم از این نوع اداره الگو برداری می کنند بنابراین در سطح شهرستان برنامه ریزی های مدون و کارشناسی شده در دستور کار قرار گیرد.

انصاری تصریح کرد: شهرستان زنجان جزو شهرستانهایی است که کمترین گاز رسانی روستایی را دارد و همچنین در آب شرب بیشترین مشکل آبرسانی را دارد که این ها در امر توسعه ای استان بسیار تاثیر گذار هستند.

وی افزود: الگو های خوب در شهرستان باید تقویت شود تا شهرستانها هم از آن استفاده کنند.

استاندار زنجان ادامه داد: فرمانداری باید به مکان سابق خود منتقل شود و این مرکز آموزشی باید به آموزش فرزندان استان بپردازد.

انصاری افزود: قرمانداری تا تابستان به محل خود منتقل می شود.

وی تاکید کرد: فرخی فرماندار جدید استان در نوع مدیریتی خود بی نظیر است و در استان آذربایجان غربی مدیریتهای متعدد را داشته و در توسعه فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی استان مثمر ثمر خواهند بود.

استاندار زنجان به تحقق شعار سال از سوی مقام معظم رهبری اشاره کردوگفت: امسال سال پر کاری است و باید مدیران با عزم ملی و مدیریت جهادی در تحقق این شعار سال تلاش کنند.

انصاری گفت: بایدمقاوم سازی اقتصاد ملی را در دستور کار قرار گیرد چرا که توجه به این امر توسعه فرهنگ عمومی را به دنبال دارد.