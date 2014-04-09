به گزارش خبرگزاری مهر، سید جعفر ترابی با تشریح جزئیات فرود اضطراری هواپیمای زاهدان تهران در کرمان به فرود اضطراری هواپیمای زاهدان به تهران بامداد امروز در فرودگاه کرمان اشاره کرد و گفت: در ساعت 26 دقیقه بامداد امروز بیستم فروردین ماه از فرودگاه کرمان با مرکز اورژانس تماس گرفته می‌شود که هواپیمایی قرار است فرود اضطرای در این فرودگاه داشته باشد.

وی اذعان داشت: بلافاصله تکنیسین های مرکز به همراه یک دستگاه آمبولانس به محل اعزام می شوند و در کنار باند منتظر فرود هواپیمای مذکور می‌مانند.

این مسئول ادامه داد: در ساعت یک و شش دقیقه بامداد، هواپیمای زاهدان - تهران که حامل یک بیمار بود، فرود می آید و تکنیسین‌ها کودک 9 ماهه ای را که دچار "دیسترس" تنفسی شده بوده را تحویل می گیرند.

ترابی گفت: این کودک 9 ماهه که دچار بیماری قلبی بود برای درمان عازم تهران بود که در میانه راه دچار مشکل می شود و یکی از مسافران هواپیما متخصص اطفال بود که تشخیص فرود اضطراری هواپیما را می دهد.

وی تصریح کرد: بر اساس بررسی هایی که انجام شد، این کودک 9 ماهه دو روز قبل تشخیص بیمار قلبی برای وی داده شده بود که خانواده او، کودک را برای درمان به تهران می بردند.

مدیر مرکز حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: نیروهای اورژانس در ساعت یک و 14دقیقه بامداد این کودک را به بیمارستان منتقل می کنند که در طول راه نیز اقدامات احیاء اولیه داخل آمولانس صورت می گیرد.

وی اضافه کرد: پس از تحویل نوزاد به اورژانس اطفال بیمارستان افضلی پور، اقدامات احیاء پیشرفته و لوله گذاری برای کودک در بیمارستان انجام می شود که متاسفانه موفقیت آمیز نبوده است و کودک در اورژانس اطفال بیمارستان فوت می‌کند.

ترابی با بیان اینکه فوریت ها کاری بین بخشی است و چند سازمان با هم همکاری می کنند تا حداکثر اقدامات درمانی برای یک نفر انجام شود، ادامه داد: در این حادثه بر خلاف اینکه نتیجه ناگواری به همراه داشت، اما همکاری خوبی را فرودگاه، مرکز اورژانس و بیمارستان افضلی پور داشتند که مسلما اگر این حادثه در ساعت ترافیک بود، همکاری سازمان هایی مانند راهنمایی و رانندگی را به دنبال داشت.

وی از زحمات و تلاش های فرودگاه کرمان بواسطه اطلاع رسانی به موقع، پرسنل اورژانس برای انجام اقدامات اولیه و پرسنل اورژانس اطفال بیمارستان افضلی پور در راستای انجام اقدامات درمانی قدردانی کرد.

ترابی اضافه کرد: در این راستا وجود امکانات حمایتی در مراکز تجمعی مانند هواپیما حس می شود و مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه آمادگی خود را در جهت آموزش پرسنل پروازی و کنترل تجهیزات مورد نیاز در کلیه پروازها اعلام می دارد.