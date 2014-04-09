پویایی جامعه در گرو تقویت ورزش و روحیه ورزشکاری است

به گزارش خبرنگار مهر ، حجت الاسلام و المسلمین محمد علی دستجردی ظهر چهارشنبه در دیدار با سرپرست و کارکنان اداره ورزش و جوانان و جمعی از ورزشکاران شهرستان رودسر افزود: ورزش از اهمیت بالایی در جهت ایجاد شور و نشاط در جامعه برخوردار است و جامعه بدون ورزش جامعه خوبی نیست چرا که نشاط و شادابی جامعه را زنده نگه می دارد.

وی همچنین تقویت بنیه جسمی را بسیار مهم دانست و اظهارداشت: جامعه ای که از نظر روحی و روانی و سلامت جسمی در شرایط ایده آل باشد بسیاری از مشکلات را به سهولت رفع می کند که این امر با ورزش محقق می شود.

امام جمعه رودسر ترویج ورزش همگانی در کنار ورزش قهرمانی را مهم ارزیابی کرد و گفت: ورزش همگانی به ایجاد شور و نشاط در جامعه کمک زیادی می کند و در واقع در جهت ترویج ورزش در بین خانواده ها بسیار موثر است.

وی تقویت منش پهلوانی در کنار ورزش قهرمانی و اخلاق در ورزش را بسیار مهم دانست و افزود: اخلاق در ورزش و منش پهلوانی باید در ورزش به خوبی نهادینه شود و این رمز ماندگاری ورزشکاران در جامعه است.

سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان رودسر نیز در این دیدار این شهرستان را دارای پتانسیل بالایی از نظر ورزش دانست و گفت: این شهرستان از حیث قهرمان پروری و مدال آوری در رشته ها و سطوح مختلف ورزشی از شهرهای برتر استان است.

رضا مودبی افزود : در این شهرستان 40 هیئت ورزشی فعالیت دارند که 30 رشته آن بصورت حرفه ای در سطوح مختلف فعالیت می کنند که در سال 92 حدود 100 ورزشکار از هیئت های مختلف دراین شهرستان در عرصه های ملی، آسیایی و جهانی در رشته های مختلف مدال آوردند که این نشان از ظرفیت بسیار بالای ورزشکاران رودسری در عرصه ورزش است.

وی ادامه داد: متاسفانه علیرغم همه استعدادهای موجود در شهرستان ، از نظر وجود اماکن مناسب و تجهیزات ورزشی در رتبه دوازده ، سیزدهمین شهرهای سطح استان بوده و از نظر اماکن ورزشی روباز و سرپوشیده نیز وضعیت خوبی نداریم.

مودبی افزود : در مجموع حق مردم این شهرستان از لحاظ امکانات و تجهیزات ورزشی ادا نشده است و با کمبود اماکن ، تجهیزات و فضاهای ورزشی در شهرستان مواجهیم و میزان سرانه فضاهای ورزشی در این شهرستان برای هر نفر بین 60 الی 65 سانتی متر است این در حالی است که تا پایان برنامه پنجم توسعه کشور این میزان سرانه برای هر نفر باید به یک و دو دهم متر برسد.