ساخت مستند «با زبان خاموش» درباره دکتر بدرالزمان قریب

به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم مستند پرتره ای از دکتر بدرالزمان قریب زبان شناس، عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی و از چهره های ماندگار کشور است.

منوچهر مشیری درباره روند تولید مستند «با زبان خاموش» اظهار داشت: همزمان با تکمیل مراحل تحقیق و پژوهش، مراحل پیش تولید این فیلم مستند توسط گروه تولید مهیا شده، اما تا این لحظه تصمیم قطعی برای شروع تصویربرداری گرفته نشده است!

وی تصریح کرد: به دلیل روحیات خانم دکتر قریب و ارتباطی که ایشان با طبیعت برقرار می کند، تیم تولید سفری به شمال کشور خواهد داشت تا بتوانیم لحظه هایی از زندگی ایشان را به تصویر بکشیم.

مشیری افزود: این مستند، پرتره ای از دکتر بدرالزمان قریب است که زندگی خود را وقف خدمت به فرهنگ و زبان ایران باستان و گسترش زبان فارسی کرده است، اما به شکل کلیشه ای زندگینامه ایشان را روایت نمی کنیم بلکه با یک شناخت کلی، بیشتر به فضای فکری دکتر قریب نزدیک می شویم

«زبان های خاموش»، نفرهنگ زبان سُغدی» (سُغدی، فارسی، انگلیسی) و... از کتاب های ارزشمند این پژوهشگر و نویسنده ایرانی است.