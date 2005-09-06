كارگران كاراته كاي كشوردر اراك به مصاف هم مي روند

به گزارش خبرگزاري " مهر" رقابتهاي كاراته قهرماني كارگران كشور ازصبح پنجشنبه هفدهم شهريورماه با حضور كاراته كاهايي ازاستانهاي كردستان، همدان، كرمان، زنجان، اصفهان، سمنان، سيستان وبلوچستان، خراسان رضوي، تهران، مازندران، آذربايجان غربي، اردبيل، يزد، فارس، مركزي وكرج درشهرستان اراك آغازمي شود.

دراين دوره ازمسابقات كاراته كاران در اوزان -60 كيلوگرم، 65- كيلوگرم، 70- كيلوگرم، 75- كيلوگرم، 80 + كيلوگرم، وزن آزاد وكاتا با هم به رقابت مي پردازند.

گفتني است: اين مسابقات به مدت دو روز و در مجموعه ورزشي كارگران شهرستان اراك انجام مي شود.