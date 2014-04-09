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۲۰ فروردین ۱۳۹۳، ۱۳:۴۴

قاضی به مهر خبر داد:

پیش بینی وزش باد شدید در روز پنجشنبه در قم/ بارش پراکنده باران در بعد از ظهر چهارشنبه

پیش بینی وزش باد شدید در روز پنجشنبه در قم/ بارش پراکنده باران در بعد از ظهر چهارشنبه

قم - خبرگزاری مهر: رئیس اداره پیش بینی و تحقیقات اداره کل هواشناسی استان قم از بارش پراکنده باران در بعد از ظهر چهارشنبه در این استان خبر داد.

محمد رضا قاضی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: هوای قم بعد از ظهر چهارشنبه همراه با افزایش ابر، وزش باد و بارش پراکنده باران خواهد بود.

وی گفت: طی یک هفته آینده هوا نیمه ابری تا ابری است اما برای دو روز آینده بارش باران پیش بینی نشده است.

رئیس اداره پیش بینی و تحقیقات اداره کل هواشناسی قم با اشاره به روند افزایشی دمای هوا افزود: دمای هوا طی سه روز آینده ثابت و حداکثر 28 درجه و حداقل 14 درجه می‌باشد.

وی بیان کرد: دمای هوا تا قبل از 30 فروردین به بالای 30 درجه خواهد رسید.

قاضی گفت: سرعت وزش باد در روز چهارشنبه بین 45 تا 60 کیلومتر بر ساعت و در روز پنجشنبه وزش باد افزایش یافته و به بالای 80 کیلومتر بر ساعت خواهد رسید.

 

کد مطلب 2267476

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