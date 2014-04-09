امیر جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: ما برای آینده تیم فوتسال ماهان تندیس برنامه های بسیار مهمی در نظر داریم اما در درجه نخست، کسب نتیجه در بازی های جام حذفی اولویت اصلی باشگاه است و قهرمانی در جام حذفی در تصمیم گیری ها آتی برای تیم فوتسال ماهان تندیس قم حائز اهمیت است.

وی از افرادی که در پیشبرد اهداف این باشگاه ایجاد اختلال می کنند گلایه کرد و بیان داشت: زمانی که تمایل باشگاه را برای حضور در فوتسال و تیم داری در لیگ برتر باشگاه های کشور اعلام کردند خیلی ها ابراز خوشحالی کردند و از حضور ما استقبال کردند و قول حمایت دادند.

مدیرعامل باشگاه ماهان تندیس قم افزود: ما هم از آنها تشکر می کنیم اما هیچگونه حمایتی ندیدیم، اصلا حمایت و تشکری از کسی نمی خواهیم اما خواهش می کنم که ما را اذیت نکنند، حاشیه سازی نکنند و اجازه بدهند که ما کار خودمان را انجام بدهیم، کمک شان هم بماند برای خودشان چون وقتی وارد کار شدیم میدان را خالی کردند.

وی اذعان کرد: به هر حال ما لیگ پرفراز و نشیبی را پشت سر گذاشتیم و به نظر من رتبه ششم برای تیم ماهان تندیس قم نمی تواند بد باشد چون باید به این نکته توجه کرد ما در اولین حضور در لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور این عنوان را در بین 14 تیم کسب کردیم.

جلالی عنوان داشت: درست است که قبلا تیم های دیگری نماینده قم در لیگ برتر فوتسال بوده اند و تیمی مانند صبا نایب قهرمان لیگ برتر بوده اما این اولین تجربه ما بود و شما اگر به تیم هایی که افتادند نگاه کنید می بینید که چند سالی بود که در لیگ برتر حضور داشتند اما از ما ضعیف تر نتیجه گرفتند.

وی یاد آور شد: برای بازی های جام حذفی تیم ما تغییری نخواهد داشت و با همان بازیکنانی که در پانزدهمین دوره بازی های لیگ برتر فوتسال حضور داشتند به بازی های جام حذفی می رویم اما بعد از جام حذفی برای لیگ برتر فوتسال برنامه ریزی می کنیم.

لازم به ذکر است: تیم فوتسال ماهان تندیس قم در مرحله نیمه نهایی رقابت های جام حذفی فوتسال باشگاه های کشور حریف تیم شهرداری تبریز است و در دیدار رفت این مرحله روز 26 اردیبهشت ماه در سالن علوم پزشکی شهر تبریز به میهمانی این تیم می رود.

همچنین دیدار برگشت تیم های فوتسال ماهان تندیس قم و شهرداری تبریز در نیمه نهایی جام حذفی فوتسال روز اول خرداد ماه در سالن دو هزار نفری مجموعه ورزشی شهید جعفر حیدریان قم برگزار می شود و برنده این بازی با تیم برتر دیگر مسابقه نیمه نهایی بین تیم های میثاق و تاسیسات دریایی تهران روز ششم خرداد ماه در سالن فدراسیون هندبال در تهران دیدار نهایی جام حذفی برای تعیین تیم قهرمان را برگزار می کنند.