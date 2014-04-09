16 رشته قنات استان سمنان مرمت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجید رضا افشاریان صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان ضمن بیان اینکه یک میلیارد و 930 میلیون ریال اعتبار بلاعوض دولتی برای مرمت قنوات استان اختصاص یافته است اظهار داشت: در احیاء و مرمت قنات ها عملیاتی از جمله ریزش برداری، بغل بری، طوقه چینی میله چاه، پا لانه گذاری نقب، نصب درپوش و ... با هدف آبدهی بهتر قنات ها انجام می شود.

وی ضمن اشاره به این مطلب که با مشارکت 15درصدی کشاورزان در تامین بخشی از هزینه ها به عنوان خود یاوری و هزینه شدن این اعتبارات، 16رشته از قنات های استان سمنان احیاء و مرمت می شود گفت: تاکنون این طرح 60 درصد پیشرفت داشته است.

مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان ضمن بیان اینکه با اعتبار تخصیص یافته به این طرح عملیات احیاء و مرمت قنات ها در همه شهرستان های استان انجام می شود افزود: شهرستان سرخه با چهار رشته، دامغان و میامی هر کدام با سه رشته بیشترین بخش عملیات را به خود اختصاص خواهند داد.

افشاریان در خاتمه افزود: این طرح در راستای اهداف برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و به منظور افزایش راندمان دبی قنوات با انجام عملیات عمرانی مربوط به احیا مرمت و لایروبی قنوات اجرا می شود.