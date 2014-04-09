کشته و زخمی شدن 41 عضو طالبان در افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، وزارت کشور افغانستان در بیانیه ای اعلام کرد که در جریان عملیات شبانه نیروهای افغانی در 24 ساعت گذشته در بخشهای مختلف این کشور 35 شبه نظامی کشته و 19 فرد دیگر بازداشت شدند.



نیروهای افغان این عملیات ها را در ولایت های ننگرهار، بلخ، قندهار، لوگر، غزنی و کنر انجام داده که در جریان این عملیات 41 عضو طالبان کشته و زخمی شدند.



نیروهای افغان همچنین 20 عدد بمب کنار جاده ای در ولایت های تخار، قندز، قندهار، جوزجان، خوست و پکتیکا توسط نیروهای پلیس را کشف و خنثی کردند.