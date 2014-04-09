رسانه ها نقش غیرقابل انکاری در آگاه سازی جامعه دارند/ مهر رسانه ای قابل اعتماد است

به گزارش خبرنگار مهر، داوود ناصری امید ظهر چهارشنبه با حضور در دفتر خبرگزاری مهر، ضمن بازدید از بخش های مختلف آن، با خبرنگاران نیز در خصوص مباحث مختلف به بحث و گفتگو پرداخت.

وی در این دیدار صمیمانه، رسانه ها را در آگاه سازی افراد جامعه دارای نقسی اثرگذار معرفی و خاطرنشان کرد: آن ها در فرهنگ سازی های مختلف که به نفع افراد و جامعه بوده بسیار موفق کار کرده و همواره توانسته اند نقشی بی بدیل ایفا کنند.

ناصری، یکی از انتظارات مجموعه سازمان فنی و حرفه ای از رسانه ها را ترویج فرهنگ مهارت آموزی در کشور عنوان و خاطرنشان کرد: سازمان به دنبال نهادینه کردن این فرهنگ در جامعه و میان مردم است که رسانه ها با توجه به ظرفیت هایی که در اختیار دارند می توانند بسیار به فنی و حرفه ای کمک کنند.

مدیرکل فنی و حرفه ای کرمانشاه افزود: رسانه ها با تهیه خبر و گزارش از افراد آموزش دیده ای که الان در مراکز مختلف صنعتی، خدماتی و ... مشغول به کار هستند در واقع بستری را فراهم خواهند کرد تا افراد و خصوصا جوانان بیشتری جذب آموزش های فنی و حرفه ای شوند.

ناصری امید در پایان، از خبرگزاری مهر به عنوان یک رسانه اثرگذار و قابل اتکا در جامعه یاد کرد و گفت: دفتر این خبرگزاری در کرمانشاه نیز به خوبی توانسته با تعامل سازنده ای که با مدیران مختلف استان و خصوصا مجموعه فنی و حرفه ای برقرار کرده اقدامات صورت گرفته توسط آنان را اطلاع رسانی و به رسانه ای قابل اعتماد نزد مسئولین تبدیل شده است.

وی یادآور شد: یکی دیگر از سیاست هایی که سازمان فنی و حرفه ای دنبال می کند تحقق منویات رهبر معظم انقلاب است و در سال جاری که به عنوان اقتصاد و فرهنگ نامگذاری شده به دنبال آن است تا در هر دو بخش و خصوصا در بخش اقتصادی تمام توان خود را برای اجرایی شدن آن به کار گیرد.

ناصری امید افزود: توانمندسازی افراد و ارائه آموزش های موثر در رابطه با کارآفرینی به تقویت اقتصاد و رونق تولید کمک می کند به همین خاطر سازمان فنی و حرفه ای بنابر رسالت ذاتی خود به دنبال همین امر است و تاکنون نیز توانسته گام های بسیار موثری بردارد.

وی همچنین با اشاره به گسترده بودن دامنه فعالیت سازمان فنی و حرفه ای، خاطرنشان کرد: علاوه بر مراکز آموزش های فنی و حرفه ای که در سطح شهرهای مختلف استان کرمانشاه دایر شده است، اقدام به دایر نمودن مراکز فنی و حرفه ای در برخی مراکز خاص نظیر پادگان ها و زندان ها نزی نموده ایم.

مدیرکل آموزش های فنی و حرفه ای استان کرمانشاه اظهار داشت: طی دو سه سال گذشته آموزش های بسیار خوبی به افراد زندانی و همچنین سربازان حاضر در پادگان ها ارائه شده تا آن ها پس از آزادی از زندان و اتمام دوران خدمت مقدس سربازی به عنوان یک فرد متخصص و آموزش دیده وارد جامعه شوند.

ناصری همچنین با اشاره به راه اندازی مرکز آموزش هایتک سازمان فنی و حرفه ای کرمانشاه، اظهار داشت: این مرکز در غرب کشور بی نظیر و در کل کشور نیز یکی از بهترین مراکز آموزشی محسوب می شود.

وی خاطرنشان کرد: اواخر سال گذشته 30 میلیارد ریال تجهیزات از محل خط اعتباری سفر رهبر معظم انقلاب برای آن خریداری شد و هم اکنون با هفت کارگاه که شامل کارگاه ریخته‌گری تحت فشار، ریخته‌گری دقیق، ابزار دقیق، بیوتکنولوژی، نمونه سازی سریع، نانو تکنولوژی صنایع غذایی و SEM می‌ شود، در حال فعالیت و آموزش است.

ناصری امید اظهار داشت: این مرکز با هدف حرکت در مسیر دستیابی به تکنولوژی‌های نوین و برتر، تربیت متخصصان هایتک برای ارتقا سطح اطلاعات فنی و کم کردن فاصله با دنیای غرب و مبارزه با انحصار علمی و تکنولوژیک قدرت‌های بزرگ راه‌اندازی شده است.

مدیرکل دفتر امور عمرانی سازمان فنی و حرفه ای کشور همچنین از ارائه آموزش های فنی و حرفه ای به 300 مربی عراقی و تعدادی از مربیان کشورهای آفریقایی در سال گذشته خبر داد و گفت: در کرمانشاه این آمادگی را داریم که طی سال جاری آموزش تعدادی از مربیان کشور عراق را برعهده بگیریم.

وی همچنین با اشاره به 40 پروژه مصوب سفر رهبر معظم انقلاب در حوزه مهارت در سطح کشور، طی سال های اخیر، یادآور شد: تاکنون 30 پروژه آن به بهره برداری رسیده و سه پروژه نیز که متعلق به استان کرمانشاه است در تلاشیم تا در سال جاری آن ها را آماده افتتاح و بهره برداری کنیم.

ناصری امید همچنین از برگزاری دوره های آموزش خبرنگاری و عکاسی استقبال کرد و گفت: سازمان آموزش های فنی و حرفه ای کرمانشاه در این خصوص مشکلی برای برگزاری این دوره ها ندارد.

وی در پایان، یادآور شد: گواهینامه های صادرشده از سوی فنی و حرفه ای اعتبار بین المللی دارد و در هرکجای جهان می توان به آن استناد کرد.

در این دیدار سرپرست خبرگزاری مهر در کرمانشاه نیز ضمن ابراز خرسندی از دیدار با مدیرکل فنی و حرفه ای استان کرمانشاه، رسالت رسانه ها را در عصر حاضر بسیار سنگین عنوان و خاطرنشان کرد: در این همین راستا خبرگزاری مهر همواره سعی کرده کمبودها و کاستی های موجود را به گوش مسئولین رسانده و پیگیر حل این مشکلات نیز باشد.

وی همچنین به مدیرکل سازمان آموزش های فنی و حرفه ای کرمانشاه پیشنهاد برگزاری کلاس های آموزش خبرنگاری و عکاسی را ارائه کرد که با موافقت و استقبال ناصری امید روبرو شد.