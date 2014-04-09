حوزه هنری کردستان سال 93 جریان سازی فرهنگی را دنبال می کند

به گزارش خبرنگار مهر، امین مرادی ظهر امروز در مراسم افتتاح سالن شماره سه پردیس سینما بهمن سنندج و گرمیداشت سالروز تشکیل سازمان بسیج هنرمندان و شهادت شهید مرتضی آوینی، گفت: هنر خوب زیستن و پاک زیستن وجه تمایز هنر انقلاب اسلامی ایران با هنر سایر کشورهاست.

وی عنوان کرد: هنرمندان ارزشی ایرانی همواره در رشته های مختلف هنری اعم از سینما، نقاشی،موسیقی و غیره پیام انقلاب را به جهانیان نشان داده و می دهند.

وی با اشاره به اینکه شهید آوینی به عنوان یک الگو با قدم، قلم و نفس خود زیباترین قطعه را سروده و تقدیم انقلاب کرده است، بیان کرد: این هنرمند انسانی معتقد، اخلاق مدار و باتقوا و همچنین آگاه در حوزه فعالیت خود بوده و امروز الگوی جوانان داخل و حتی خارج ایران شده است.

رییس حوزه هنری استان کردستان به نامگذاری امسال با عنوان اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی اشاره کرد و افزود: نامگذاری امسال با این عنوان از سوی مقام معظم رهبری نقشه راهی برای مسئولان است که باید همگی در مسیر تحقق این مهم گام برداریم.

مرادی ادامه داد: مقام معظم رهبری بارها فرمودند که فرهنگ و ارزش های فرهنگی هویت یک ملت است و سیاست و اقتصاد در حاشیه فرهنگ قرار گرفته اند.

وی عنوان کرد: فرمایش معظم له به طور واضح به همگان نشان داده که فرهنگ از اقتصاد بسیار مهم تر است بنابراین باید به مباحث فرهنگی و برنامه های این حوزه توجه بیشتری صورت گیرد .

صندلی های پردیس سینما بهمن سنندج به 760 رسید

وی با اشاره به اینکه سینما یکی از شاخصه های فرهنگی در هر جامعه به شمار می آید، گفت: یکی از برنامه ها و اعتقادات ما ارتقای شاخص های فرهنگی در استان است و امسال هم در این راستا فعالیت بیشتری خواهیم داشت.

رییس حوزه هنری کردستان ادامه داد: از امروز سالن های پردیس سینما بهمن سنندج به سه سالن ارتقا پیدا کرده است.

مرادی افزود: سالن اول این پردیس دارای 570 صندلی، سالن دوم 130 صندلی و سالن سوم هم مجهز به 60 صندلی است.

وی عنوان کرد: وضعیت شهرستان سنندج به نسبت سایر شهرهای استان بسیار مطلوب تر و رضایت بخش تر است چراکه سایر شهرستان های استان متاسفانه سینما وجود ندارد.

وی اظهارداشت: امیدواریم در سالی که مزین به فرهنگ و مدیریت جهادی شده امیدواریم شاهد راه اندازی سینما که مکانی فرهنگی است در شهرستان های استان باشیم.

رییس حوزه هنری کردستان یادآورشد: حوزه هنری استان در سال 93 جریان سازی فرهنگی ، شاخص سازی و توجه به نسل جوان مهمترین سیاست کاری خودقرار داده است و استراتژی حوزه هنری در بحث سبک زندگی ایرانی اسلامی تولید آثار فاخر خواهد بود.

در پایان این مراسم كه با حضور مسئول نهاد ولي فقيه در سپاه بيت المقدس كردستان برگزار شد، از تعدادی ازهنرمندانبسیجی استان با دادن هدایا و لوح تقدیری تجلیل شد.